Un ours polaire aperçu très loin de chez lui, à La Romaine

La semaine dernière, l’ours polaire a d'abord été signalé près du village de Baie-des-Moutons.

L’animal se serait depuis déplacé vers l’ouest où Béatrice Mark l'a aperçu en circulant en motoneige sur la Route blanche à quelques kilomètres du village d’Unamen Shipu.

Elle a photographié l’ours mardi et a publié des photos sur les réseaux sociaux.

Un ours polaire s'est promené à La Romaine sur la Côte-Nord. Photo : Gracieuseté de Béatrix Mark

L’ours a couru! J’ai eu le temps de prendre mon téléphone. Il était à peu près à huit pieds [de moi]. J’ai reviré ma motoneige. J’ai eu peur , raconte Béatrice Mark.

Le professeur de biologie à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique, Dominique Berteaux, considère que d’apercevoir un ours polaire à La Romaine est spectaculaire et étonnant , mais tout de même probable.

« Il faut surtout se souvenir que l’ours polaire est un animal qui peut se déplacer très loin. » — Une citation de Dominique Berteaux, professeur de biologie à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Le professeur de biologie à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique, Dominique Berteaux (archives). Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Ce sont des animaux assez incroyables qui peuvent vraiment faire des centaines de kilomètres. On a parfois des individus qui vont loin et on ne sait pas pourquoi , dit M. Berteaux.

Le biologiste émet quelques hypothèses qui peuvent expliquer que l’ours se soit retrouvé aussi loin de son habitat naturel.

Ça peut être parce que l’ours polaire a été chassé d’où il était par d’autres individus. Quand ce sont des animaux assez jeunes, ça peut être parce qu’ils cherchent de nouveaux endroits pour habiter. Parfois, ça peut être des comportements un peu anormaux, comme on en voit chez les humains , explique-t-il.

Dominique Berteaux indique aussi qu’il est possible que des morceaux de banquise aient pu dériver et entraîner cet ours-là .

La glace, c’est le supermarché pour l’ours. C’est là qu’il trouve la nourriture et chasse des phoques à partir de la banquise, donc ils sont le plus possible sur la banquise. Mais, cette glace se déplace et ça peut arriver qu'elle entraîne l'animal dans un lieu qui est peut-être éloigné de là où il vit habituellement. C’est peut-être ce qui est arrivé , note le biologiste.

Quant à l’avenir de cet animal en particulier, M. Berteaux ajoute qu’il est difficile de prédire ce qu’il fera .

Le plus probable, c’est qu’il retourne vers l’est probablement, s’il peut revenir sur ses pas en suivant la côte plutôt que de filer directement vers le nord dans les terres , raconte le biologiste.

Pour éviter tout incident, le chercheur rappelle qu’il est important de ne pas approcher un ours polaire en aucune circonstance.

Avec les informations de Félix Lebel