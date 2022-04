Des élèves se mobilisent pour l’Ukraine

Face aux horreurs de la guerre en Ukraine, des élèves du secondaire et du cégep des MRC d'Arthabaska et de l'Érable ont décidé d'agir. Leurs écoles organisent la vente de jeunes plants de tournesol, la fleur nationale de l'Ukraine. Leur but est de vendre 5000 plants à 2 $ afin de remettre 10 000 $ à la Croix-Rouge.

L’animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire au Centre de services scolaire des Bois-Francs Francine Boivin explique que l’idée d’aider les Ukrainiens est venue aux élèves après une période de questions organisée par vidéoconférence avec un Ukrainien.

Les jeunes ont posé plein de questions [...] Suite à ça, les élèves ont dit "il faut faire quelque chose, qu’est-ce qu’on peut faire pour aider ces gens-là." Au début, c’était "on va les recevoir chez nous, on va faire des bracelets" , raconte Mme Boivin.

Après, on a pensé au tournesol, qui est la fleur emblématique de l’Ukraine. "On pourrait planter des tournesols et les vendre." Ça a fait "oui, bonne idée". À chaque personne à qui on en parlait, on nous disait "wow, c’est bon, j’aimerais embarquer." C’est comme ça que c’est devenu un projet du Centre de services scolaire des Bois-Francs, toutes les écoles sont invitées à y participer, et le cégep embarque aussi avec ses élèves , ajoute-t-elle.

Des élèves ont planté des tournesols. Photo : Radio-Canada / Alexis Tremblay

« C’est concret et ça vient du cœur. Ça vient des jeunes qui, à la base, sont impuissants face à cette catastrophe-là qu’on vit. En même temps, c’est la solidarité qu’on voit concrètement. C’est un tournesol, mais en fin de compte, c’est l’aide à l’Ukraine qu’on va voir quand on va marcher dans les rues et voir des tournesols un peu partout. » — Une citation de Francine Boivin, animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire au Centre de services scolaire des Bois-Francs

Les élèves présents lors d'une conférence de presse organisée mercredi à l'école le Tandem pour présenter le projet à la communauté se sont montrés enthousiastes quant à cette initiative.

Je trouve ça l’fun, car on aide les gens en Ukraine, on aide le pays , s'est exclamée Ève Béland, une élève en première secondaire.

Maya-Maude Boissé, qui est en troisième secondaire, est du même avis. C’est une façon d’aider d’autres personnes qui en ont besoin. [...] Je trouve que c’est une bonne façon de leur donner de l’espoir , soutient-elle.

Les élèves ne sont pas les seuls à manifester leur solidarité dans la région. Un rassemblement citoyen pour le peuple ukrainien est prévu au Vélogare de Victoriaville mercredi à 18 h 30.