Dragage imminent au port de l’île d’Entrée

On fait aussi de l’information en format collation.

La machinerie de dragage a été transportée sur place et des travaux se sont amorcés mardi pour préparer le dépôt terrestre des sédiments contaminés.

Les travaux d’excavation devraient commencer dès que la météo le permet , indique le directeur régional de Pêches Océans aux Îles-de-la-Madeleine, Cédric Arseneau. Il y a environ quatre jours de travail qui sont prévus, mais les travaux pourraient être étalés sur une plus longue période en fonction des vents et de la température, mais normalement on espère faire ça à l’intérieur de quatre jours.

« On veut réaliser les travaux le plus rapidement possible parce que la saison de pêche au pétoncle est commencée et celle du crabe des neiges devrait s’amorcer prochainement. » — Une citation de Cédric Arseneau, du secteur Îles-de-la-Madeleine de Pêches et Océans Canada

Une photo prise mardi montre l'accumulation importante de sédiments à l'endroit où le navire Ivan-Quinn est normalement amarré. Le niveau d'eau est si bas que les défenses du quai ne peuvent même plus tenir en position verticale et qu'il est possible de marcher au pied du quai. Photo : Avec l'autorisation de Ralph Josey

La Société des traversiers du Québec (STQ) a acheminé une demande de dragage d'urgence le 13 décembre à Pêches et Océans Canada, puisque la présence importante de sédiments dans le port empêchait le traversier Ivan-Quinn qui relie Cap-aux-Meules à l’île d’Entrée d'opérer normalement.

Toutefois, aucun dragage n'a eu lieu au cours des quatre derniers mois, ce qui a précipité la mise en place d’une desserte par hélicoptère en février. La situation a engendré de nombreux problèmes pour la petite communauté anglophone qui n'est pas reliée au reste de l'archipel madelinot par voie terrestre.

Pêches et Océans Canada justifie ce délai par la complexité de mobiliser les équipements durant l'hiver et par la présence des glaces.

Dans les derniers jours, le dragage de deux autres ports madelinots, soit ceux de Pointe-Basse et de Grande-Entrée, s'est effectué avant celui de l’île d’Entrée.

Le ministère fédéral explique que le retrait hâtif des sédiments a été possible à ces deux endroits, car ils sont plus faciles d’accès et moins sujets à la présence de glaces qui aurait pu coincer l'équipement de dragage.

Au cours de l'hiver, la desserte maritime du port de l'île d'Entrée a été irrégulière, principalement en raison de l'ensablement du quai (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Un dragage partiel seulement

Pêches et Océans Canada confirme que ce n’est pas l’entièreté du quai de l'île d'Entrée qui sera dragué dans les prochains jours, mais seulement certaines sections.

Le dragage se fait en plusieurs phases , explique le directeur régional Cédric Arseneau. La première phase a pour but d’assurer un passage sécuritaire pour les bateaux à l’entrée du port et de sécuriser la section du traversier Ivan-Quinn pour la Société des traversiers du Québec STQ .

Ce n’est qu’après le début de la saison de pêche au homard que d’autres phases de dragage permettront de dégager complètement le quai des sédiments accumulés.

D'ici là, les bateaux vont pouvoir entrer, mais n’auront pas nécessairement accès à toutes les infrastructures de façon optimale , précise M. Arseneau. Il y a certaines sections du havre qui ne seront pas draguées tout de suite et le seront dans la phase 2 ou 3 des travaux de dragage plus tard.

« Les gros bateaux qui ont un gros tirant d’eau ne seront pas nécessairement capables de s’ancrer sur les quais flottants au début de la saison de pêche, par exemple. » — Une citation de Cédric Arseneau, du secteur Îles-de-la-Madeleine de Pêches et Océans Canada

Le pêcheur de l'île d'Entrée Ralph Josey dénonce la situation.

Il y a plusieurs homardiers de l’île d’Entrée qui ne pourront pas s’amarrer si l’espace des quais flottants n’est pas dragué avant la saison de pêche , affirme-t-il.

Ralph Josey craint que les 13 homardiers de l'île d'Entrée ne puissent tous s'amarrer en même temps lors de l'ouverture de la pêche en raison du dragage partiel du quai (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le pêcheur appréhende également un accès complexe au port durant les travaux de dragage, alors que les préparatifs pour le début de la pêche au crabe dans la zone 12 battent leur plein.

Il y a trois crabiers à l’île d’Entrée qui doivent préparer leur bateau pour la saison de pêche et de ce que je comprends, ils n’accepteront qu’un crabier à la fois au quai , mentionne Ralph Josey. On doit tous mettre nos cages sur nos bateaux. Comment allons-nous faire? Si la saison commence dans deux semaines et que le dragage est fini, ça ne sera pas un problème, mais si ça commence dans les prochains jours, en même temps que le dragage, c’est autre chose.

Pêches et Océans Canada prévoit également procéder à des travaux de dragage dans les ports de Millerand, de Grosse-Île et possiblement à Pointe-aux-Loups avant l'ouverture de la saison de pêche au homard qui est pour l'instant fixée au 7 mai dans la zone 22.