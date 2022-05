La composition du jury du Prix de poésie Radio-Canada 2022 est dévoilée

Les trois juges devront choisir le meilleur poème ou groupe de poèmes inédits soumis au concours cette année.

La particularité de ce concours, ouvert à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle, est que les textes sont jugés à l'aveugle (les noms ne figurent pas sur les textes).

La date limite pour envoyer un texte est le 31 mai 2022. Les résultats seront dévoilés en novembre 2022.

La lauréate ou le lauréat remportera : une bourse de 6000 $ offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de son texte sur le site Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture de deux semaines au Centre des arts de Banff, en Alberta.

Les finalistes remporteront : une bourse de 1000 $ offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de leur texte sur le site Radio-Canada.ca.

LE JURY DU PRIX DE POÉSIE RADIO-CANADA 2022

La poète Rose Després Photo : Daniel Beaudry

Poète et traductrice, Rose Després est née à Cocagne, au Nouveau-Brunswick. Elle est active depuis 40 ans dans le milieu littéraire et a collaboré à la fondation d'Ancrages, une revue acadienne de création littéraire. Autrice de sept recueils de poésie, elle a remporté en 2001 le prix Antonine-Maillet-Acadie Vie pour La vie prodigieuse, et le prix Éloizes pour Si longtemps déjà en 2010. Elle a publié, en mars dernier, Séjour à Belle-Côte.

La poète Marie-Andrée Gill Photo : Sophie Gagnon-Bergeron

Originaire de Mashteuiatsh, Marie-Andrée Gill est une poète innue. Ses trois recueils de poésie – Béante (2012), Frayer (2015) et Chauffer le dehors (2019) – lui ont tous valu le Prix de poésie du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Elle a également été finaliste au Prix de poésie du Gouverneur général en 2013 et au prix Émile-Nelligan en 2015. Elle anime le balado Laissez-moi raconter : l'histoire crochie, dans lequel elle définit 11 mots lourds de sens pour les Autochtones. En compagnie de la poète Joséphine Bacon, elle coanime Les mots de Joséphine. Ensemble, elles explorent la signification de mots en innu-aimun.

Le poète et professeur de littérature Hector Ruiz Photo : Corinne Fortier

Professeur de littérature au Collège Montmorency, Hector Ruiz est né au Guatemala. Il est l’auteur de quatre recueils de poésie : Qui s'installe? (2008), Gestes domestiques (2011), Désert et renard du désert (2015) et Racines et fictions (2019). Il a été lauréat du Prix d’innovation en enseignement de la poésie du Festival international de la poésie de Trois-Rivières, conjointement avec Dominic Marcil, en 2011. Il a également coécrit deux livres avec ce dernier : Taverne nationale, un hybride de genres entre la poésie, la correspondance et la chronique historique, et un essai, Lire la rue, marcher le poème.

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

Vous écrivez de la poésie? Envoyez-nous vos poèmes inédits d'ici le 31 mai 2022!