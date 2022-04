Suncor maintient son projet de parc éolien dans le sud-est de l’Alberta

La pétrolière Suncor a fait savoir qu’elle maintenait son projet de parc éolien de 300 millions de dollars dans le comté de Forty Mile, près de la municipalité de Bow Island, et ce, malgré sa décision annoncée lundi de céder ses actifs éoliens et solaires pour se concentrer sur l'hydrogène et les carburants renouvelables.