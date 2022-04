La Nuit des idées pour construire ensemble un monde meilleur

Le thème débattu cette année pour la Nuit des idées au Manitoba sera « reconstruire ensemble ». Et ensemble, Manitobains, scientifiques et associations sont invités à réfléchir et échanger sur l'environnement.

La chargée des projets culturels et des communications à l'Alliance Française du Manitoba, Déborah Jourdanne, explique que le sujet a rencontré l'unanimité au sein de l'organisation.

« On voulait miser sur un sujet qu’on n’avait jamais fait et sur lequel on n’avait jamais débattu au Manitoba. » — Une citation de Déborah Jourdanne, chargée des projets culturels et des communications à l'Alliance Française du Manitoba

Les associations et les chercheurs se retrouvent pour parler de ce sujet là ouvertement toute une nuit. Tout le monde est invité à discuter sur le même pied d’égalité , précise Déborah Jourdanne.

Programme de la Nuit des idées 2022 Photo : Alliance Française du Manitoba

Une projection du documentaire Demain

Le documentaire Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent sera projeté en continu toute la soirée.

Sous-titré en anglais, il aborde la question de l'écologie sous un angle positif. Le but est de montrer des projets qui aboutissent et de montrer qu’il n’est pas trop tard et qu’on peut faire plein de choses à notre échelle , explique Déborah Jourdanne.

Pour moi, l'écologie, c’est quelque chose de très positif, confie Déborah Jourdanne. Si tout le monde peut faire une petite chose, au final cela fait mille petites choses et donc une grande chose.

Artiste franco-manitobain qui fabrique des instruments de musique en matériaux recyclés depuis l'âge de trois ans, Roger Fournier donnera deux concerts dans la soirée. Photo : David Swiecicki

Un cycle de conférences sur la biodiversité en Arctique et l'agroalimentaire

Le consul honoraire de France au Manitoba et chercheur à l’Université du Manitoba, Jean-Eric Ghia, a élaboré un programme de conférences autour de la biodiversité en Arctique ainsi que sur l'agroalimentaire.

Cinq chercheurs experts du Manitoba interviendront dans chacune des conférences, animées en anglais par Jean-Eric Ghia et l'animatrice et journaliste de Canadian Broadcasting Corporation CBC , Marjorie Dowhos.

Les conférences sont en anglais à cause du jargon scientifique. On n’a pas les ressources professionnelles pour traduire le tout en français , précise Déborah Jourdanne.

Toute la signalétique de l'événement est bilingue, les bénévoles le sont également.

Des kiosques pour s'informer

La Nuit des idées accueillera dix kiosques. La ville de Winnipeg sera présente pour ceux qui souhaitent se renseigner sur la gestion des déchets de la ville.

The Canadian Parks and Wilderness Society (CPAWS) sera également présent. Il s'agit du seul organisme de bienfaisance au Canada voué à la protection des terres publiques, de l'eau douce et de l'océan avec une forte présence nationale et régionale à travers le pays.

L'Alliance Française proposera un atelier pour confectionner soi-même des emballages à base de tissu et de cire d'abeille.

La Nuit des idées aura lieu le vendredi 8 avril au Musée canadien pour les droits de la personne, de 17 h3 0 à 22 h.