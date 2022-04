L’Ontario dernier de la classe au Canada dans les dépenses publiques par personne

Un nouveau rapport du chien de garde fiscal de l'Ontario indique qu’en 2020, la province avait les dépenses de programmes par personne les plus faibles au pays et la dette par habitant la plus élevée.

Avec 11 794 $, l’Ontario a consacré 1960 $ de moins par personne cette année-là que la moyenne du reste du Canada soit une différence de 14,3 %, selon le Bureau de la responsabilité financière (BRF).

Ces sommes comprennent toute une gamme de services, en santé, en éducation, ainsi que d’autres dépenses de programmes associées aux services de police, aux prisons, au transport, au logement, aux personnes âgées, aux personnes en chômage, malades et handicapées et aux services à l’enfance , explique le Bureau de la responsabilité financière BRF .

Ces faibles dépenses se reflètent dans les recettes par habitant : l’Ontario a perçu 11 031 $ par personne à travers les impôts et les taxes, ce qui situe la province à l’avant-dernier rang au Canada, devant l’Alberta. La moyenne canadienne, hors Ontario s’est située à 13 010 $.

Sur un autre volet, la dette nette par habitant de l’Ontario s’élevait à 21 924 $ en 2020, soit le montant le plus élevé parmi les provinces, et 66,6 % de plus que la moyenne du reste du pays.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a relevé qu’en incluant le nouveau rapport du Bureau de la responsabilité financière BRF , l’Ontario a été en dernière ou avant-dernière position dans les dépenses par habitant depuis 2011.

Dans un communiqué, le président de la branche provinciale du syndicat a mis en avant l’aspect crucial des services publics dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

« Il est indéniable que nous n’étions pas préparés à cette crise sanitaire sans précédent parce que les gouvernements, dont le point culminant a été les conservateurs de Doug Ford, n’ont pas dépensé en services publics dont on sait qu’ils nous protègent. Les services publics sauvent des vies. » — Une citation de Fred Hahn, président du SCFP-Ontario

Le chef des verts de l’Ontario, Mike Schreiner, a quant à lui pointé l’irresponsabilité du premier ministre Doug Ford au regard des faibles dépenses en santé.

Quel genre de leadership est-ce, alors que nous sommes confrontés à la plus grande crise de santé publique depuis 100 ans? , a-t-il demandé.

« Le premier ministre doit être tenu responsable. Les travailleurs de la santé se sentent épuisés, les Ontariens font face à de longs délais d'attente. Ce n'est pas le moment de compter les sous. » — Une citation de Mike Schreiner, chef du Parti vert de l'Ontario