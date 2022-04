Vous pourrez bientôt réagir en émojis dans les Google Docs

On fait aussi de l’information en format collation.

La fonctionnalité s’affichera comme troisième option, entre Ajouter un commentaire et Suggérer des modifications , lorsque le texte est en surbrillance dans un document.

Toute la banque d’émojis de Google sera offerte aux internautes, même les plus récents ajouts plus inclusifs.

Cette option se veut une solution de rechange moins formelle aux commentaires , selon Google.

Aucune manipulation ne sera nécessaire pour avoir accès à la fonctionnalité lorsqu’elle sera déployée, et les internautes ne pourront pas la désactiver non plus.

Les réactions émojis sont déjà offertes pour une poignée de comptes. Le déploiement est toutefois prévu à plus grande échelle seulement après le 20 avril prochain.

Google précise toutefois que l’option ne sera pas ajoutée aux comptes de base, comme ceux d’Enterprise Essentials.