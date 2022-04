Le jardinage de boulevard officiellement possible à Edmonton

On fait aussi de l’information en format collation.

Même si certains citoyens s’y adonnaient, il n'était pas permis de jardiner dans les plates-bandes détenues par la Ville. La motion de la conseillère Ashley Salvador qui officialise la pratique emboîte le pas de villes comme Victoria, Saskatoon et Regina.

L’élu a partagé un gazouillis dans ce sens : Nous pouvons être plus verts en grandissant et nous pouvons soutenir l'embellissement, la biodiversité et la résilience climatique grâce à l'activation par les citoyens de biens publics sous-utilisés.

La directrice de la Société d'horticulture de Calgary, Natasha Guillot, s'enthousiasme également de cette annonce.

Un boulevard naturel avec des plantes natives de l'Alberta, c’est très inspirant, dit-elle. [Les plates-bandes] vont attirer des populations d’oiseaux, de papillons, d’abeilles. C’est ce qu’on veut.

Mme Guillot souligne que cette décision a des conséquences en matière de sécurité, mais aussi de consommation des aliments récoltés.

Les citoyens d’Edmonton comme de Calgary demandent à faire pousser des fruits et des légumes, précise-t-elle. Les sels utilisés sur les routes peuvent être un peu toxiques.

Mme Guillot avertit que toute la nourriture qui y poussera ne sera pas forcément bonne à consommer, car tout dépend de l'environnement, de la qualité du sol ou de sa profondeur.

On parle de hauteur, mais il faut aussi penser aux racines , souligne-t-elle

Un autre aspect de sécurité concerne la baisse de vigilance des conducteurs attentifs à ce qui pourrait être cultivé dans ces plates-bandes de boulevard.

Elle pense qu’un encadrement adéquat peut encourager ce jardinage urbain : Les citoyens vont s’occuper de ces boulevards, vont s’arranger pour faire pousser quelque chose de beau et s’en occuper.

Des lignes directrices jouent un rôle important, selon la directrice de la Société d’horticulture, Natasha Guillot.

Ça inclut la sécurité du citoyen, mais ça inclut aussi l’idée que les villes ont beaucoup de programmes pour leurs parcs, des programmes de naturalisation, explique Mme Guillot. Cela leur donne aussi la possibilité de regarder à l’intérieur de leur propre système et de voir si d'autres programmes pourraient se connecter à ce genre d'opportunités.

