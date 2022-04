Un million de dollars pour recruter plus de travailleurs dans l’industrie hôtelière

Cet argent sera investi dans une stratégie appelée, Belong Saskatchewan qui cherche à recruter des travailleurs qualifiés dans ces secteurs à travers le Canada et à l’étranger.

Le ministre de l'Immigration et de la Formation professionnelle de la Saskatchewan, Jeremy Harrison, affirme que cette initiative a pour but de venir en aide aux petites et moyennes entreprises à travers la province.

« Les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme sont dirigés par les petites et moyennes entreprises qui sont au cœur de l’économie de la province. Cet investissement ainsi que d'autres programmes vont aider à attirer, former et retenir des travailleurs. Ceci va accélérer la reprise de ces industries. » — Une citation de Jeremy Harrison, ministre de l'Immigration et de la Formation professionnelle de la Saskatchewan

Le président de l'Association des hôteliers de la Saskatchewan, Jim Bence, affirme que cet investissement arrive à un moment opportun.

« La pandémie nous a apporté bien des coups durs et avec la pénurie de main-d'œuvre à laquelle nous faisons face maintenant, nous avons du mal à nous remettre sur pied. Ce soutien va nous permettre de démontrer la valeur de notre industrie et d’attirer plus de travailleurs dans notre province. » — Une citation de Jim Bence, président de l'Association des hôteliers de la Saskatchewan

Selon Jim Bence, il y a une grande demande pour trouver des employés dans l’industrie hôtelière à travers la province.