Mise au point au sujet d’un article d’ICI Toronto

L’ombudsman conclut que l’article n’enfreint pas, sur le fond, les Normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada. Mais il ajoute que le fait de ne pas avoir précisé la date et l’heure des mises à jour au fur et à mesure que celles-ci ont été apportées au texte, constitue une faute à l’égard des Normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada en matière de Corrections et clarifications .

L’ombudsman relevait par ailleurs une erreur dans un encadré, quant à la date de publication de l’article. On y mentionnait que la première version du texte avait été publiée le 29 décembre 2021, alors que c’était plutôt le 28 décembre. Cette coquille a été corrigée.

Pour lire la révision de l'ombudsman, veuillez cliquer ici  (Nouvelle fenêtre) .