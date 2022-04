Rwanda : peut-on réellement obtenir justice après un génocide?

On fait aussi de l’information en format collation.

Près de 30 ans plus tard, la question d’avoir obtenu justice ou pas continue à se poser pour certains Rwandais.

Hiram Gahima est de ceux-là. Ce résident de Windsor, en Ontario, est issu d’une famille de six garçons.

Son père, sa mère et un de ses frères qui vivaient avec ces derniers ont été tués. Un autre frère, l'aîné de la fratrie, a aussi été tué, tout comme son épouse et ses sept enfants.

Hiram Gahima pense que les Gacaca n'ont pas été suffisamment sévères vis-à-vis des meurtriers. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

De cette grande famille, quatre personnes seulement ont survécu. Deux d'entre elles étaient à l’extérieur du pays au moment des massacres, notamment M. Gahima qui vivait déjà au Canada à l'époque.

Au sortir du génocide des Tutsis, l’État rwandais a tenté de mettre en place une forme de justice qui permettrait aux Rwandais de continuer à cohabiter, alors que certains avaient exterminé des familles entières ou tenté de le faire. Ce sont les gacaca, des tribunaux populaires ancrés dans les traditions du pays, où les meurtriers venaient confesser leurs crimes et demander pardon.

Près de 30 ans après le génocide, Hiram Gahima ne trouve toujours pas satisfaisante cette forme de justice.

Mon approche aurait été différente parce qu’on amène les gens dans le village et puis on demande ce qu’ils ont fait, de témoigner, de confesser. Et alors qu’est-ce que tu fais ? Quelqu’un qui a tué, s’il confesse, qu’est-ce que tu fais? , explique-t-il.

« Si les gens confessent, ils retournent dans leur village. Est-ce que c’est la punition pour quelqu’un qui a tué? Se confesser et ensuite retourner [être libre]? » — Une citation de Hiram Gahima, résident de Windsor.

Ce que Hiram Gahima juge atroce dans les massacres de 1994 et qui lui rend la forme de justice privilégiée par les autorités difficile à admettre, c’est qu'il estime que le génocide avait été pensé et planifié.

Quand l’avion de l’ex-président Habyarimana a été abattu [...] les tueries ont directement commencé quelques heures après , indique-t-il.

Hiram Gahima croit que cela indique la préméditation de la volonté d’éliminer les Tutsis de même que les Hutus opposés à l'élimination des Tutsis.

Il admet tout de même que le Rwanda ne disposait pas des moyens judiciaires et financiers pour juger les personnes, beaucoup trop nombreuses, qui avaient participé d’une manière ou d’une autre au génocide.

Faute de mieux

Le président de la communauté rwandaise de Windsor-Essex, Jovin Mwizerwa, est issu d’une famille de neuf enfants qui a été amputée de quatre garçons tués pendant le génocide.

Une de ses soeurs a également péri avec son mari et ses deux enfants, de même que sa plus jeune soeur qui était sur le point de terminer l’école secondaire au moment du génocide.

En plus des morts, il y a eu des problèmes de santé mentale. Un de ses frères, parmi ceux qui ont survécu, en souffre aujourd’hui encore. Sa mère en a également souffert.

Jovin Mwizerwa pense qu'il fallait faire preuve de pragmatisme. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Jovin Jovin Mwizerwa pense qu’il a échappé au génocide uniquement parce qu'il était déjà au Canada à ce moment-là, puisque ses proches restés au Rwanda ont payé le prix fort.

Malgré cela, et en dépit du fait qu’il a été impossible d’obtenir la condamnation de toutes les personnes qui ont participé à la mise à mort de ses proches, il se félicite du travail effectué par les gacaca.

Les gacaca, bien qu'imparfaits, étaient le seul outil dont disposaient les autorités rwandaises pour administrer la justice à grande échelle, estime M. Jovin Mwizerwa.

Selon lui, il s’agissait avant tout de faire preuve de pragmatisme, même s’il reconnaît que nombre de survivants ne perçoivent pas les choses de cette manière.

Je pense que les gacaca est l’une des meilleures choses qui s’est passée dans le pays parce qu’on ne peut pas mettre tout le monde en prison. Même si on les met en prison, on ne peut pas les garder à vie. [...] C’était bon qu’on laisse ces personnes participer à la vie du pays au lieu de les nourrir en prison , explique-t-il.

« Ma mère m’a dit : "Toi tu es comme le gouvernement de ce pays, tu t’en fous." J’ai dit : "Non maman", parce que j'essayais d’expliquer à ma mère pourquoi c’est bon de laisser ces gens retourner au village. Ma mère m’a dit : "C’est parce que tu n’étais pas ici. Si tu étais ici, tu ne pourrais pas les tolérer." » — Une citation de Jovin Mwizerwa, président de la communauté rwandaise de Windsor-Essex

M. Mwizerwa affirme que sa mère fait partie des personnes qui pensent que les gacaca étaient un désastre .

Elle dit qu’on ne devait pas permettre aux gens de venir s’excuser, de venir nous torturer, elle appelait ça la torture , explique-t-il.

Il pense pour sa part que le génocide, parce qu'il est un événement qui sort de l'ordinaire, exigeait une réponse qui sort elle aussi de l'ordinaire.

Et de préciser : Une situation extraordinaire demande des réponses extraordinaires. Et si on ne prend pas des mesures extraordinaires, on plongerait le pays dans une situation qui n’est pas tenable.

Au-delà de la justice, l'apaisement

L’une des grandes difficultés avec les gacaca, c’est que ces assemblées traditionnelles ont dû prendre en charge des crimes pour lesquelles elles n'avaient pas été faites, croit Marie Lamensch. Elle est coordinatrice de projets à l'Institut montréalais d’études sur le génocide et les droits de la personne de l'Université Concordia et elle comprend tout à fait la frustration de certains survivants.

Ces assemblées-là, cette justice participative, avaient lieu lors de vol de vaches, vol de terrains. Des crimes qui, en soi, sont assez minimes par rapport à un génocide où toute une population a été détruite, où tout un état est détruit, où des personnes ont perdu absolument tous les membres de leur famille , explique-t-elle.

Marie Lamensch pense que le sentiment d'avoir obtenu ou non justice diffère d'une personne à une autre. Photo : Sylvain Légaré

Elle indique que les gacaca avaient une double intention : offrir une forme de justice pour les crimes commis tout en réconciliant les Hutus et les Tutsis.

« Les buts [des gacaca] étaient bien trop ambitieux. » — Une citation de Marie Lamensch, coordinatrice de projets à l'Institut montréalais d’études sur le génocide et les droits de la personne de l'Université Concordia

Pour Mme Lamensch, la nature et le caractère extraordinaire du génocide, dans un pays qui allait devoir continuer à exister malgré tout, rendent la recherche de justice extrêmement complexe.

Ce qui est particulièrement violent dans les crimes qui se sont déroulés au Rwanda, c’est qu’une grande partie de la population hutue, des hommes par exemple, ont participé aux massacres , explique-t-elle.

« Maintenant, ils sont forcés de continuer à vivre ensemble [...] depuis bientôt 30 ans, ils vivent côte à côte, doivent continuer à faire fonctionner leur pays, à travailler ensemble, à être voisins. » — Une citation de Marie Lamensch, coordinatrice de projets à l'Institut montréalais d’études sur le génocide et les droits de la personne de l'Université Concordia

Elle estime que dans le cas du Rwanda, chez certains survivants, les notions de pardon et de foi, quoiqu'extrêmement personnelles, sont centrales et elles contribuent au sentiment d’avoir ou non obtenu justice.

Pour certains, juste le fait d’entendre des excuses par exemple, ça va être assez. C’est rare. Certains vont vouloir des réparations financières, mais en même temps une réparation financière, ça ne réparera jamais la perte d’un membre de la famille, surtout quand vous en avez perdu cinq , explique-t-elle.

« Ce qui m’étonne toujours, c’est que beaucoup de Rwandais sont très croyants. Ils trouvent dans leur croyance en Dieu le moyen de pardonner. Je ne suis pas croyante alors je ne comprends pas cette capacité à pardonner. » — Une citation de Marie Lamensch, coordinatrice de projets à l'Institut montréalais d’études sur le génocide et les droits de la personne de l'Université Concordia

Quoi qu’il en soit, elle estime qu’il est important, bien qu'il soit difficile d’y parvenir, que l’on essaie d’établir une forme de justice peu importent les mécanismes mis en place.

C’est un besoin absolument essentiel que d’établir une forme de justice , précise-t-elle.

Un avis que partagent Hiram Gahima et Jovin Mwizerwa puisque pour l’un et l’autre, le génocide est d’une atrocité telle qu’il ne peut ni être effacé ni être oublié.