La Saskatchewan et le fédéral soutiennent 43 projets de recherche agricole

Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan versent une somme totale de 885 000 dollars pour 43 projets de recherche agricole dans la province à travers le programme de démonstration de pratiques et de technologies en agriculture (ADOPT).

Le programme Programme de démonstration de pratiques et de technologies en agriculture ADOPT offre une aide financière pour aider les agriculteurs à démontrer de nouvelles pratiques et technologies agricoles à l’échelle locale. Si ces pratiques s’avèrent être un succès, les producteurs ou agriculteurs de la région pourraient en bénéficier, note le communiqué conjoint publié mercredi.

Le gouvernement du Canada aide les producteurs à améliorer l'efficacité des entreprises et réduire les impacts environnementaux. Pour les agriculteurs de la Saskatchewan, ces projets fournissent des outils bénéfiques qui facilitent leur travail quotidien et réduisent les obstacles et défis qu'ils doivent relever chaque jour , a déclaré la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, Marie-Claude Bibeau.

Le ministre saskatchewanais de l’Agriculture, David Marit, explique que le programme Programme de démonstration de pratiques et de technologies en agriculture ADOPT aide l’industrie à répondre aux besoins du secteur agricole dans la province.

Ces projets soutiennent directement les producteurs et comprennent la gestion du risque de sécheresse, le rajeunissement des peuplements fourragers et d'autres pratiques précieuses qui rendront potentiellement le travail de nos producteurs un peu plus facile.

L’Association des éleveurs de bovins de la Saskatchewan et Fertilisants Canada ont versé une somme de 26 625 dollars pour appuyer 5 projets.