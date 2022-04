La saison de motoneige se termine dans le Nord de l’Ontario

À Timmins, le club local a mis fin à ses activités le 6 avril. Les amateurs de plein air auront finalement eu droit à 17 semaines de motoneige.

Le représentant du district 14 (incluant Timmins) de la Fédération ontarienne des clubs de motoneige, Gilbert Fortin, indique que tous les clubs de la province ont attiré plus de membres.

« On a vu une hausse de 5 à 10 % [du nombre de membres] comparé à il y a deux ou trois ans. [La réouverture] a été bonne pour l’association. » — Une citation de Gilbert Fortin, représentant du district 14 de la Fédération ontarienne des clubs de motoneige

Sur le plan touristique, M. Fortin souligne que les motoneigistes d'ici étaient au rendez-vous cette année.

On a eu moins d’Américains, mais on a eu beaucoup plus d’Ontariens. Étant donné qu’ils ne pouvaient pas aller ailleurs, ils sont venus là où la belle neige était pour passer du temps dans leur cour arrière.

Même son de cloche du côté du président de l’Association de motoneige du Corridor du Nord, Michel Garon. Il explique que la pandémie a poussé de nombreux snowbirds , auparavant motoneigistes, à acheter des motoneiges dans les dernières années pour apprécier l’hiver .

M. Garon constate que, pris ensemble, les snowbirds , les touristes venus de l’extérieur et les membres ont fait grimper les chiffres des clubs de la route 11.

Depuis plusieurs années, des personnes qui demeurent ailleurs dans la province achètent leur permis dans notre région pour nous appuyer.

D’après lui, il était facile de convaincre les motoneigistes du sud de visiter la région alors que la situation sanitaire changeait constamment.

À certains endroits, ils s’arrêtaient au McDonald’s pour manger leur burger assis sur leur motoneige. Ça prouve que les gens étaient vraiment prêts à se promener dans le corridor.

À Cochrane, la présidente de l’association touristique municipale, Renée Vezeau-Beaulieu, affirme que la dernière saison a été conçue pour permettre aux hôtels de rebondir.

Renée Vezeau-Beaulieu est propriétaire de l’hôtel Best Western situé à Cochrane. Photo : Avec la permission de Renée Vezeau-Beaulieu

« Le scénario parfait, c’est un peu ce qu’on a vécu cette année, dans le sens où on a eu de la neige tôt et où on a encore de la neige. Quand on a de longues saisons avec beaucoup de neige, ça a un impact vraiment bénéfique sur le nombre de visiteurs et sur l’économie. » — Une citation de Renée Vezeau-Beaulieu, présidente de l’association touristique de Cochrane

Mme Vezeau-Beaulieu estime que l’industrie touristique de Cochrane a trouvé le moyen de s’adapter avec aisance aux nouvelles mesures annoncées par le gouvernement Ford après deux années difficiles.

De nombreux coups de pouce pour les clubs

L’accumulation rapide de neige a permis aux clubs d’offrir des sentiers plus longtemps que d’habitude, ce qui est attrayant pour tout motoneigiste. Selon Michel Garon, les communautés de la route 11 reçoivent de plus en plus de voyageurs et de touristes de l’extérieur pour cette raison.

L’achalandage a augmenté si on se base sur le montant de surfaçage qu’on doit faire pour s’assurer que les sentiers restent en bon état.

Il estime qu’il reste à peine sept jours avant la fermeture de sentiers, qui ne sont plus entretenus par les bénévoles des clubs locaux depuis déjà une semaine. Pour tous les clubs, c’est mère Nature qui signalera la fin de la saison.

Les deux organismes tiennent à mettre en valeur les contributions des bénévoles et des propriétaires de terrains, qui rendent chaque saison possible.

Âgé de 86 ans, Roger Gélinas entretient des sentiers à Ramore depuis plus de 40 ans. Comme les clubs et les associations, il a remarqué qu’il y avait beaucoup de gens sur les sentiers cet hiver.

Roger Gélinas entretient des sentiers de motoneige depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

[Une journée] l’opérateur de surfaceuse est allé de Bourkes à Matheson et a compté au-delà de 100 [motoneiges].

Il ne compte pas s'arrêter avant quelques années, mais il affirme que les clubs cherchent toujours des bénévoles.

Il n’y en a pas [d’autres ici]. On est à zéro. Je suis le seul à Ramore.

En attendant que de nouvelles personnes s'engagent, M. Gélinas continue d’entretenir les sentiers de sa région puisqu’il se sent toujours jeune et adore être sur sa motoneige.