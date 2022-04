La CSN lance sa campagne contre la loi 27 aux Méchins

On fait aussi de l’information en format collation.

Une vingtaine de membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Industries Verreault étaient présents, mardi matin, devant le chantier, pour manifester leur inquiétude, à la suite des dernières modifications apportées à la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

Le 6 avril 2022 marque l’entrée en vigueur du régime intérimaire des mécanismes de prévention et de participation de la nouvelle Loi 27. La CSN estime que la nouvelle loi fait perdre les droits des travailleurs à la prévention.

C’est une campagne de cinq ans que s’apprête à mener la CSN.

La CSN veut s’assurer que les organisations patronales qui siègent à la Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité du travail (CNESST) ne soient pas tentées d’imposer des reculs aux travailleurs.

Ce n’est pas sans raison que la CSN Bas-Saint-Laurent a ciblé le chantier des Méchins pour sa première journée de campagne.

Dany Héon, vice-président du Conseil central du Bas-Saint-Laurent, explique que les travailleurs de sections jugées prioritaires comme le chantier Verreault Navigation risquent de perdre plusieurs acquis.

Il cite notamment le temps de six heures hebdomadaires allouées au syndicat pour les dossiers de santé et de sécurité. Désormais, le temps alloué deviendra un enjeu de négociations. C’est, estime M. Héon, un retour en arrière. S’il n’y a pas d’entente à la table de négociations, ce sera 19 heures et demie par trimestre. C’est une baisse qu’on ne peut pas accepter.

Alexis Babineau, électricien chez Verreault Navigation depuis environ deux ans, abonde dans le même sens. Il fait valoir que le chantier naval est un milieu à risques élevés. Chaque bateau est différent et une nouvelle source de blessures potentielle, dit-il. Il déplore la possible diminution des heures hebdomadaires consacrées à la prévention : Le fait de réduire ça, je trouve ça anormal. Ça augmente beaucoup nos risques de blessures.

Plusieurs autres éléments constitutifs des dossiers de santé et sécurité seront désormais soumis aux négociations entre travailleurs et employeurs.