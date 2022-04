La guerre en Ukraine pourrait durer « des mois, voire des années », prévient l’OTAN

À l'aube d'un sommet extraordinaire qui réunit à Bruxelles les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OTAN, son secrétaire général, Jens Stoltenberg, a estimé, mercredi, qu'il fallait se préparer à un conflit de longue durée entre la Russie et l'Ukraine.

Nous devons être réalistes et réaliser que cela peut durer longtemps, pendant de nombreux mois, voire des années. Et c'est la raison pour laquelle nous devons également être prêts pour le long terme dans notre soutien de l'Ukraine, le maintien des sanctions ou le renforcement de nos défenses , a-t-il déclaré.

Même si l’offensive russe se polarise sur l'est de l'Ukraine, l'OTAN ne voit aucune indication démontrant que le président russe Vladimir Poutine a renoncé à prendre le contrôle de l'ensemble du territoire ukrainien, a-t-il soutenu.

La Russie a récemment retiré ses troupes de la région de Kiev et de Tcherniguiv, après avoir affirmé, il y a deux semaines, vouloir « concentrer ses efforts sur la libération du Donbas », une zone de l'est de l'Ukraine partiellement contrôlée par des séparatistes prorusses depuis 2014. Plusieurs redoutent toutefois un simple repli stratégique.

Quelle que soit la date de la fin de la guerre, elle aura des implications à long terme pour notre sécurité , a souligné M. Stoltenberg. Parce que nous avons vu la brutalité. Nous avons vu la volonté du président Poutine d'utiliser la force militaire pour atteindre ses objectifs.

« Et cela change la réalité de la sécurité en Europe pour de très nombreuses années. » — Une citation de Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN

Le retrait des trousses russes des banlieues de la capitale a dévoilé au grand jour des scènes tragiques, particulièrement à Boutcha, valant à Moscou des accusations de crimes de guerre par la communauté internationale. D'autres banlieues de la région libérée de Kiev ont aussi révélé une destruction massive, par exemple dans le village de Borodianka.

Au cours de leur réunion de deux jours au quartier général de l'OTAN, à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères de l'alliance transatlantique doivent discuter des suites de la stratégie à adopter pour soutenir l'Ukraine dans son combat contre l'envahisseur russe.

En plus des systèmes de défense déjà fournis par les pays occidentaux, l'Ukraine réclame entre autres des chars et des avions de combat. Le président ukrainien Volodymyr Zelenski, qui a renoncé à sa demande de voir son pays joindre les rangs de l'OTAN, a réclamé en vain l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne. Les membres de l'alliance disent craindre une escalade qui provoquerait une troisième guerre mondiale.

Le soutien à d'autres partenaires vulnérables aux pressions russes , notamment la Géorgie et la Bosnie-Herzégovine, qui ne sont pas non plus membres de l'organisation, sera par ailleurs également au menu des discussions, selon le site de l'OTAN.