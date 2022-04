La COVID-19 détectée pour la première fois chez un animal au Nouveau-Brunswick

On fait aussi de l’information en format collation.

C’est ce que confirme Environnement Canada, sur son compte Twitter, qui précise que la présence du virus a été confirmée chez un animal en liberté dans la région de Saint-Jean.

Le cas a été confirmé en janvier dernier, selon Système canadien de surveillance de la santé animale. Des échantillons avaient été prélevés en novembre sur des chevreuils près de Hampton et de Saint-Jean.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Ailleurs au Canada, le virus a aussi été détecté chez des chevreuils en Ontario, au Québec, en Saskatchewan, au Manitoba et en Colombie-Britannique.

Il a aussi été confirmé chez des chats, des chiens et des visons, portant le total d’animaux infectés au pays à 56, depuis octobre 2020.

Des échantillons avaient été prélevés en novembre dernier sur des cerfs de Virginie dans la région de Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

La virologue Samira Mubareka, spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital Sunnybrook à Toronto et qui a grandi à Edmundston au Nouveau-Brunswick, cherche à savoir si le virus mute chez les animaux et s’il pourrait devenir résistant aux vaccins chez les humains.

Elle souligne qu’un humain a contracté un variant du virus provenant d’un chevreuil en Ontario. Cette personne aurait eu des contacts avec des animaux infectés, mais aucune preuve n’indique que cet individu aurait ensuite contaminé d’autres personnes.

Le biologiste et étudiant au doctorat au Département de foresterie et de gestion de l’environnement à l’Université du Nouveau-Brunswick, Philip Wiebe, étudie les activités des chevreuils dans la province et dans l'État du Maine.

Selon lui, la population n’a pas à craindre de contracter la COVID-19 des chevreuils, puisque ces animaux restent généralement à l’écart des humains.

Il souligne cependant que la prudence est de mise et qu'un risque de transmission persiste lorsque les gens nourrissent les chevreuils directement dans leurs mains, comme c'est le cas à certains endroits, particulièrement dans le nord de la province, selon lui.