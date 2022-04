La crise de l’itinérance au cœur de rencontres d’élus municipaux

Deux associations de municipalités nord-ontariennes se pencheront sur les enjeux liés au sans-abrisme. Lors de leur conférence respective, elles discuteront de la version préliminaire d’un rapport de l’Institut des politiques du Nord (IPN) qui vise à mieux comprendre la situation des sans-abri dans plusieurs communautés de la région et à proposer des solutions.

Selon le rapport, la ville de Thunder Bay et le district de Cochrane comptent au moins deux fois plus de sans-abri par 1000 habitants que les villes d’Ottawa, Hamilton et Waterloo.

Entre 2016 et 2018, Sault-Sainte-Marie a vu sa population de sans-abri augmenter de 70 %, puis de 58 % entre 2018 et 2021.

L’Association des pourvoyeurs de services du Nord de l’Ontario (Northern Ontario Service Deliverers Association) indique que 8400 résidents de la région sont en attente d’un logement subventionné.

C’est presque autant que le nombre de logements de ce genre disponible, soit 9322.

Il n'y a pas eu beaucoup de changement en ce qui concerne les personnes qui sont en mesure d'accéder à ce type de logement , a déclaré Rachel Rizzuto, directrice de recherche de l’IPN.

« Nous voyons que c'est plutôt stagnant ces deux dernières années depuis 2016 à travers le territoire de tous les conseils d’administration des services sociaux. » — Une citation de Rachel Rizzuto, directrice de recherche de l’Institut des politiques du Nord

En plus d’une crise de logement, les villes nord-ontariennes sont parmi les plus touchés par la crise des opioïdes.

Le président de la Fédération des municipalités du Nord de l’Ontario (FONOM), Danny Whalen, reconnaît l’impact de la crise des opioïdes, mais insiste pour que les solutions prennent en compte tous les problèmes sociaux qui sont les causes ou les conséquences de l’itinérance.

Pistes de solutions

Le document préparé par l’Institut des politiques du Nord IPN recommande huit stratégies qui respectent les directives provinciales.

Cela inclut le financement de rénovations et de la construction de nouveaux logements sociaux, notamment pour les Autochtones, des unités mobiles de crise, et la construction d’un centre d’excellence sur la santé mentale et les dépendances dans le Nord de l’Ontario.

La présidente de l’Association des municipalités du Nord-Ouest de l’Ontario (NOMA), Wendy Landry, est d’accord avec les principales conclusions du brouillon de ce rapport qui doit être finalisé plus tard cette année.

Wendy Landry veut plus de collaboration entre les municipalités et les autres paliers de gouvernement au sujet de l'itinérance. Photo : CBC/Cathy Alex

Elle se dit convaincue que non seulement l’enjeu de l’itinérance est très sérieux pour l’ensemble de la région, mais aussi que les municipalités n’ont pas les ressources nécessaires pour résoudre les problèmes sans l’aide des gouvernements provincial et fédéral.

Association des municipalités du Nord-Ouest de l’Ontario NOMA tiendra sa conférence annuelle du 27 au 29 avril prochain, alors que les membres de la Fédération des municipalités du Nord de l’Ontario FONOM se rencontreront du 9 au 11 mai.

Mme Landry espère que ces rencontres et le rapport final qui en découlera, de même que les efforts de lobbying aideront à régler le problème une fois pour toutes.

Avec les informations de Jon Thompson de CBC