Le Nunavut annonce la levée de toutes les restrictions sanitaires

On fait aussi de l’information en format collation.

Selon un communiqué du gouvernement du Nunavut, ce dernier a pris la décision de lever l'arrêté de santé publique d'urgence après avoir consulté le médecin hygiéniste en chef, le Dr Michael Patterson.

Les deux dernières années, les Nunavummiut ont dû faire des sacrifices pour protéger les communautés de la COVID-19. Aujourd'hui, nous en avons beaucoup appris sur ce virus et avons les outils, comme les tests et les vaccins, pour aider à réduire les risques , affirme le ministre de la Santé, John Main.

Le masque ne sera donc plus obligatoire sauf dans les bâtiments territoriaux et les établissements de santé, dont les centres pour aînés. Les entreprises privées pourront toujours demander à leurs clients de porter un masque.

Les restrictions sur les limites de rassemblements privés et publics seront aussi levées. La distanciation dans les commerces, lieux de loisirs, musées, bibliothèques et galeries d'art ne sera plus obligatoire.

Les personnes atteintes de la COVID-19 ne seront plus tenues de s’isoler même s’il reste recommander qu’elles le fassent.

Les centres d’isolement médicaux seront fermés et les travailleurs en santé qui reçoivent un diagnostic positif à la maladie se verront offrir des alternatives pour s’isoler en fonction des règles de la région dans laquelle ils se trouvent.

Alors qu’il n’y a plus de restrictions, cela ne signifie pas que la COVID-19 n’existe plus , met cependant en garde le Dr Patterson, demandant à la population de prendre les précautions nécessaires pour qu'ils se protègent les uns les autres.

Le programme de distribution des paniers de nourriture du gouvernement restera en place jusqu’à la fin du mois de mai.