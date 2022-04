Une carte Santé et des logements d’urgence pour les réfugiés ukrainiens temporaires

Des emplois, des logements, et un service d’aide en santé mentale seront offerts aux Ukrainiens qui fuient la guerre en direction de l’Ontario.

On fait aussi de l’information en format collation.

C’est ce qu’a dévoilé le premier ministre de la province, Doug Ford, mercredi en avant-midi.

Le gouvernement fédéral a annoncé, à la mi-mars, qu’un programme intitulé Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine avait été mis en place et que celui-ci visait à aider les personnes touchées par l’invasion russe de l’Ukraine à chercher un refuge temporaire au Canada .

L’Ontario s’attend à recevoir environ 40 000 Ukrainiens par le biais de ce programme.

M. Ford a donc confirmé mercredi que la province faisait des investissements afin d’aider ces réfugiés temporaires.

Les nouveaux arrivants ukrainiens auront accès à l'Assurance-santé de l'Ontario.

De plus, la province financera du counseling tenant compte des traumatismes et d’autres services de soutien adaptés culturellement aux élèves et aux familles , peut-on lire dans le communiqué officiel  (Nouvelle fenêtre) . À cette fin, 449 000 $ seront versés à des organismes communautaires canado-ukrainiens .

Le communiqué précise également qu’un total de 1,9 million de dollars en bourses d’étude seront versés aux personnes en situation d’urgence admises au Canada pour des raisons humanitaires désirant poursuivre leurs études dans des collèges et des universités financés par des fonds publics .

L'Ontario accorde une augmentation de 900 000 $ sur trois ans de l’aide versée à la Canadian Ukrainian Immigrant Aid Society.

M. Ford a également annoncé la mise en place d'une nouvelle ligne d'assistance téléphonique et d'une adresse électronique pour mettre les nouveaux arrivants en contact avec les services d'aide à la recherche d'emploi et les employeurs locaux.

La ligne d'assistance est au 1-888-562-4769 et l'adresse électronique est ukrainianjobs@ontario.ca.

Avec des informations de CBC News