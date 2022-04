Le collège La Cité reçoit 12,6 millions $ pour effectuer le virage numérique

Les gouvernements fédéral et ontarien ont annoncé, mercredi, un investissement respectif de près de 10 millions et plus de deux millions de dollars sur trois ans pour permettre au collège La Cité de faire le virage numérique.

Une grande partie de cette somme sera utilisée pour que le Collège La Cité entreprenne la transformation de son architecture technologique actuelle et qu’il révise ses opérations dans le cadre de sa nouvelle stratégie numérique, indique le gouvernement fédéral, par voie de communiqué.

Ce financement servira à transformer notre architecture technologique, celle-ci étant devenue essentielle pour accroître notre capacité numérique et soutenir la nouvelle approche pédagogique pour l’implantation de la transformation pédagogique des 140 programmes d’études du Collège , explique la présidente-directrice générale de l’institution postsecondaire franco-ontarienne, Lise Bourgeois, dans le communiqué.

La présidente-directrice générale du collège La Cité, Lise Bourgeois (archives) Photo : Radio-Canada

Le financement doit aussi appuyer la mise sur pied de trois microcertifications en citoyenneté numérique, en collaboration avec l’Université de l’Ontario français et le Groupe Média TFO, qui seront offertes en ligne.

L’annonce d’aujourd’hui permettra aux étudiants francophones d’avoir accès à des programmes de qualité en français et d’obtenir la formation requise pour intégrer plus rapidement le marché du travail , estime la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, Ginette Petitpas Taylor.

Enfin, une somme additionnelle de 300 000 dollars du gouvernement fédéral, à laquelle La Cité ajoutera le même montant, permettra le réaménagement de quatre salles de classe de La Cité en salles de classe collaboratives qui seront dotées d’outils technologiques et de mobilier ergonomique.

Selon la ministre des Collèges et Universités de l’Ontario, Jill Dunlop, un tel investissement doit permettre d’assurer la reprise économique et la prospérité future de la province en formant une main-d’œuvre qui peut s’adapter rapidement à un marché du travail en pleine évolution.

Les fonds octroyés proviennent du Projet d’infrastructure éducative communautaire et, pour la plus grande partie, de l’Entente Canada–Ontario sur l’enseignement dans la langue de la minorité et l’enseignement de la seconde langue officielle 2020-2021 à 2022-2023.