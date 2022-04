L’Union européenne hésite avant de bannir le charbon russe

On fait aussi de l’information en format collation.

En dépit du flou régnant sur la résolution de ces difficultés techniques, les diplomates européens étaient optimistes sur la possibilité de parvenir à un accord de compromis lors d'une nouvelle réunion prévue jeudi du Comité des représentants permanents des États membres auprès de l'UE.

L'adoption formelle du vaste train de sanctions proposé mardi par la CE – qui prévoit notamment un embargo sur les importations de charbon russe – dépend des dirigeants européens, mais la réunion mercredi des représentants des Vingt-Sept a été l'occasion pour certains pays de soulever des problèmes techniques, ont expliqué les sources.

Selon elles, la principale problématique a été soulevée par l'Allemagne, premier importateur d'hydrocarbures russes, réticente jusqu'ici sur le principe d'embargos en raison de sa dépendance énergétique à l'égard de la Russie.

Le représentant allemand a ainsi demandé des précisions sur l'impact d'un éventuel embargo sur le charbon, souhaitant savoir s'il affecterait les contrats déjà passés ou seulement ceux qui le seront à l'avenir. Si l'embargo venait à ne s'appliquer qu'aux nouveaux contrats, la Russie pourrait encore exporter du charbon vers l'UE pendant une longue période.

Un porte-parole du représentant de l'Allemagne à Bruxelles n'a pas souhaité faire de commentaire à ce sujet.

Des militants allemands se sont aussi étendus au sol mercredi devant le parlement allemand, à Berlin, pour réclamer des sanctions plus sévères de leur gouvernement envers Moscou. Photo : La Presse canadienne / Markus Schreiber

Des responsables européens ont quant à eux précisé à Reuters que la Commission européenne avait proposé une période d'extinction progressive de 90 jours pour les contrats en cours.

Les autres problèmes techniques à régler sont liés aux mesures à mettre en place pour empêcher l'accès aux ports européens des navires battant pavillon russe ou exploités par la Russie, ainsi que pour appliquer effectivement l'interdiction d'accès des entreprises russes à des marchés publics dans les États membres, a précisé l'une des sources.

Selon les sources, la Commission a été appelée à clarifier certaines des mesures proposées et à renforcer la solidité juridique d'autres dispositions, avant une éventuelle validation jeudi.

Au-delà de ces problèmes techniques, les modalités de l'annonce de ce nouveau train de sanctions ont été critiquées par certains pays, la présidente de l'exécutif européen Ursula von der Leyen ayant présenté les nouvelles propositions de la Commission à la presse avant d'en discuter avec les Vingt-Sept.

Le train de sanctions proposé par la Commission a été décidé dans le sillage de la découverte, le week-end dernier, de crimes de guerre présumés commis par l'armée russe dans la ville ukrainienne de Boutcha, dans la banlieue de la capitale Kiev.

Au-delà de l'embargo sur les importations de charbon, il comprend également toute une série de sanctions commerciales, mais aussi dans le domaine bancaire, le secteur des transports, ainsi que de nouvelles mesures individuelles.

Le Royaume-Uni va de l'avant

Le Royaume-Uni a pour sa part annoncé le gel des actifs de la principale banque russe, Sberbank, et l'arrêt d'ici la fin de l'année des importations de charbon russe dans le cadre de nouvelles sanctions coordonnées avec ses alliés occidentaux afin de sevrer la machine de guerre de Poutine.

Huit oligarques supplémentaires, présents dans des industries comme le pétrole, le gaz et les diamants, sont aussi sanctionnés, a indiqué le gouvernement britannique.

Londres va par ailleurs interdire les investissements en Russie, qui totalisaient plus de 11 milliards de livres (18 G$ CA) en 2020, et l'exportation d'équipements clés de raffinement pétrolier et de catalyseurs.

Notre dernier train de mesures va mettre fin aux importations britanniques d'énergie russe et sanctionne davantage d'individus et entreprises, pour décimer la machine de guerre (du président russe Vladimir) Poutine , a déclaré la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss.

Il s'agit du cinquième ensemble de sanctions pris par le Royaume-Uni contre la Russie.