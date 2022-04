François Sénécal plaidera coupable du meurtre d’Océane Boyer

Le corps de l'adolescente de 13 ans, partie pour l'école le matin du 26 février 2020, avait été retrouvé en soirée, dans un banc de neige sur une route de Brownsburg-Chatham, dans les Laurentides.

Océane Boyer est morte à la suite d'un impact violent à la tête, avant d'être abandonnée en bordure du chemin.

L'enquête policière avait rapidement mené à François Sénécal, arrêté le lendemain et accusé du meurtre prémédité de l'adolescente.

Le choc avait été brutal pour les deux familles, très liées depuis des années.

Au terme de l'enquête préliminaire, François Sénécal, âgé de 53 ans, a été cité à procès en septembre 2021.

La preuve amassée contre lui apparaît solide et repose notamment sur des images de caméras de surveillance qui l'ont capté au lave-auto, où il a effacé toute trace de son crime.

Dès ce moment, les deux parties ont entamé des discussions qui ont conduit à l'annonce faite ce matin, au palais de justice de Saint-Jérôme, en présence des avocats.

Les parents de la victime et les représentants des médias ont suivi l'audience de façon virtuelle; quant à l'accusé, il a assisté à la séance au téléphone à partir du centre de détention.

Le procureur du DPCP, Me Steve Baribeau et l'avocat de l'accusé, Me Martin Latour, ont informé la cour que François Sénécal reconnaîtra avoir tué sa jeune protégée, Océane Boyer, et qu'il plaidera coupable d'un meurtre non prémédité dès la prochaine audience.

La juge Éliane B. Perreault de la Cour supérieure a répété, au bénéfice de tous, que le 22 avril prochain en après-midi, les deux avocats déposeront un exposé conjoint des faits et qu'ils feront une suggestion commune à la cour. On comprend donc que Sénécal sera condamné à la prison à vie et que les deux parties proposeront une période obligatoire de détention supérieure aux dix ans minimums prévus par la loi dans les cas de meurtre au second degré.

L'accusé, qu'on ne pouvait pas voir puisqu'il n'a eu accès qu'à un téléphone, a acquiescé d'un oui discret aux questions de la juge Perreault.