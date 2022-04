Affaires francophones : un premier bilan annuel pour le ministère de Caroline Mulroney

C'est un document très important pour la francophonie, ça peut servir de document de base , explique la ministre Mulroney pour décrire ce premier exercice annuel.

C'est la Commissaire aux services en français, Kelly Burke, qui avait rappelé le ministère à l'ordre en 2020. Selon sa lecture de la Loi sur les services en français (LSF), un rapport annuel doit être déposé annuellement devant l'Assemblée législative, une obligation qui n'avait jamais été remplie auparavant.

La commissaire aux services en français de l'Ontario, Kelly Burke, avait recommandé que le gouvernement dépose devant l’Assemblée un rapport annuel sur les activités du ministère des Affaires francophones. Photo : Chaîne de Queen's Park

En tête de liste de ses réalisations trône la modernisation de la LSF, une revendication de longue date qui est devenue un des principaux chantiers du ministère dans la dernière année.

C'est vraiment à la base de ce que fait le gouvernement de l'Ontario pour les francophones, ce sont les services qu'on livre aux francophones , rappelle la ministre.

Avec la modernisation de la LSF, la ministre s'est notamment vue confier de nouveaux pouvoirs, qui lui ont permis de choisir la Ville de Sarnia en tant prochaine région désignée. Dès 2024, Sarnia deviendra la 27e dans la province. Le ministère se félicite aussi d'avoir mis en place un processus simplifié de désignation des organismes en vertu de la LSF. Déjà, sept organismes ont pu obtenir leur désignation grâce à cette méthode expresse.

Tanya Tamilio, présidente du Centre communautaire francophone de Sarnia Photo : Anna-Luisa Cortez

Caroline Mulroney se dit aussi fière de la stratégie économique de son ministère, une des grandes orientations qu'elle a confiées à ses fonctionnaires en début de mandat : En ayant ces discussions [en début de mandat] j'ai vu qu'il y avait une lacune au niveau du développement économique francophone. C'est quelque chose qui n'avait pas été abordée en Ontario avant .

Parmi les autres avancées pour la francophonie, son ministère rappelle qu'il a rendu possible le dépôt de documents en français dans tous les palais de justice de la province, depuis 1er février 2022.

Le rapport ne manque pas de souligner l'arrivée de la première cohorte d'étudiants à l'Université de l'Ontario français, une réalisation historique concrétise une aspiration de longue date de la communauté , peut-on lire dans le rapport. S'ajoute aussi à la liste des réalisations marquantes telles le statut indépendant accordé à l'Université de Hearst.

Le porte-parole de l'opposition en matière de francophonie, le néo-démocrate Guy Bourgouin, salue le dépôt du rapport, mais il demeure critique face aux progrès réalisés par le gouvernement. Quand on va dans les régions, qu'on entend de la communauté, y'a encore de la grogne avec les services en français , croit le député de Mushkegowuk - Baie James.

Les déboires à la Laurentienne

Une courte section du rapport est dédiée aux actions du gouvernement pour accompagner l'Université Laurentienne dans sa restructuration financière. Le rapport fait mention de l'aide de 6 millions de dollars accordée à l'institution et du soutien financier accordés aux étudiants qui ne pouvaient poursuivre leur parcours académique que dans une autre université.

L'Université Laurentienne a enfreint la Loi sur les services en français (LSF) durant son processus de restructuration financière, a conclu l'ombudsman de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

Non, je n'étais pas surprise , a d'ailleurs expliqué la ministre Mulroney quant à la publication du rapport spécial de la Commissaire Burke sur la suppression des programmes en français. Quant au futur de l'institution et à l'idée d'une université exclusivement francophone à Sudbury, la ministre refuse toujours de se positionner.

Bien sûr, il y a des défis à la Laurentienne, je sais que pour la communauté francophone dans le Nord, il y a beaucoup de suggestions de comment on peut procéder. On prend ça très au sérieux, explique-t-elle. Pour régler ce problème, pour bien adresser ce défi, on doit bien faire ça, on doit étudier le dossier, on ne veut pas faire ça trop vite, mais on comprend qu'absolument, on doit avoir une réponse .

L' immigration francophone dans la mire du ministère

Le rapport annuel identifie le défi de la main-d'œuvre francophone qui persiste dans la province. L'amélioration de services en français est conditionnelle au recrutement de travailleurs bilingues.

On a besoin d'une main-d'œuvre francophone, on a besoin de faire du travail dans ce domaine-là. D'attirer, de retenir, les francophones, de leur donner la formation nécessaire , indique Caroline Mulroney.

La ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Dans les prochaines années, l’Ontario souhaite d'ailleurs créer des corridors d’immigration francophones en ciblant les secteurs où les besoins en main-d'œuvre francophone sont les plus grands. Le ministère des Affaires francophones entend travailler en collaboration avec le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences dans l'espoir de faire grimper le nombre de professionnels francophones qui choisissent de s'installer en Ontario.

Selon les chiffres du ministère des Affaires francophones, la proportion des immigrants de langue française a dépassé les 4 % en 2021, la plus haute proportion enregistrées en cours des dix dernières années.