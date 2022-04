Écrasement du Cormorant à Gander: un mouvement du siège du pilote serait en cause

C’est une journée d’entraînement habituel qui a mal fini pour l’hélicoptère Cormorant CH-149903 et son équipage de six personnes.

Dans un rapport d’enquête, la 9e escadre de l’Aviation royale canadienne de Gander explique que l’écrasement s’est produit à la fin d’un vol d'entraînement le 10 mars en fin d’après-midi.

Lorsque l’hélicoptère est revenu à l'aéroport de Gander après des exercices de recherche et de sauvetage, l’équipage a effectué des manœuvres en vol stationnaire à proximité de l’intersection des pistes 31 et 21 .

C'est durant cet exercice de vol stationnaire au-dessus de l'aéroport que le siège du pilote aux commandes a chuté jusqu’à sa position inférieure .

La queue s'est détachée de l'hélicoptère lors de l'impact avec la piste. Photo : Gracieuseté : Aviation royal canadienne

Ce mouvement brusque, lors de cette manœuvre minutieuse en vol qui demande beaucoup de stabilité, a déclenché une chaîne de réactions rapides.

Le rapport décrit comment le vecteur de vol de l'hélicoptère Cormorant s’est inversé, l’assiette de l’aéronef est devenue instable et les pales du rotor principal sont entrées en contact avec la piste, à 15:43, heure locale.

Il n’y a pas eu d’incendie lors de l’écrasement, mais l’impact a causé de graves dommages à l’appareil.

Trois des six membres de l'équipage ont subi des blessures mineures et deux autres ont été plus gravement blessés.

L’enquête se poursuit pour mieux comprendre si le mouvement brusque du siège du pilote a été causé par une pièce défectueuse ou par une erreur humaine.