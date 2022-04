Des Municipalités longeant la 148 s’unissent pour défendre des dossiers communs

Les huit maires du sud de la MRC de Papineau ont tenu une première rencontre à la fin-mars pour identifier les projets qui leur sont communs et pour voir de quelle manière il leur serait avantageux d’unir leurs efforts et leurs ressources. C’est le sort de la route 148,qui longe les huit municipalités, qui a retenu le plus l’attention des élus.

On fait aussi de l’information en format collation.

C’est un lien très important pour les huit municipalités , observe le maire de Papineauville, Paul-André David. Un lien qui était souvent négligé par le ministère et auquel l’ensemble des huit municipalités attachent une grande importance pour son rôle vital pour l’économie.

Ainsi, selon lui, ça va de soi que les municipalités qui longent la 148 se regroupent et concertent leurs efforts. C’est une question d’efficacité et de productivité. Il faut voir ce que la main droite fait , se demander est-ce- que la main gauche en est consciente, et est-ce-que les deux mains peuvent travailler ensemble , explique-t-il.

Le maire de Papineauville, Paul-André David, souhaite mettre en commun les idées et les enjeux des huit municipalités voisines. Photo : Radio-Canada

Le but n’est toutefois pas de fusionner les comtés, tient à préciser le maire David. C’est clair dans ma tête, [le but] c’est uniquement de travailler en concertation, de voir où on peut s’aider mutuellement. Il n’y a pas de compétition dans ça.

« C’est vraiment d'aider nos citoyens et de voir comment la communauté qui est sur la 148 peut améliorer son sort globalement. » — Une citation de Paul-André David, maire de Papineauville

Il y a 25 municipalités regroupées dans la Municipalité régionale de comté MRC de Papineau. Mais à 25, on a de la difficulté à être sur la même longueur d’onde , constate le maire de Papineauville. Les discussions et le partage de dossier se font plus facilement en regroupant uniquement les municipalités qui longent la 148, qui partagent les mêmes réalités.

Destination touristique

Même son de cloche du côté du maire de la municipalité de Fassett, François Clermont. Il est lui aussi ravi de pouvoir se rapprocher de ses voisins. Le plus important, c’est de pouvoir travailler ensemble , soutient-il.

Ce dernier souhaite profiter de ce partenariat pour améliorer l’aspect touristique de la région. Faire en sorte qu’on soit non seulement accueillants, mais qu’on ait les moyens nécessaires pour bien accueillir les touristes , avance-t-il.

La route 148 , c’est la colonne vertébrale de la région, décrit le maire Clermont. On le voit principalement pendant la période estivale , rapporte-t-il. Plusieurs touristes vont l’emprunter.

« Nous avons de très beaux paysages à offrir. » — Une citation de François Clermont, maire de la municipalité de Fassett

C’est donc dans cette optique qu’il souhaite non seulement bonifier la 148, mais aussi améliorer l’expérience touristique des visiteurs dans la région.

Il faut dynamiser les municipalités qui bordent la rivière des Outaouais , plaide le maire de Fassett en faisant référence aux paysages extraordinaires de la Municipalité régionale de comté MRC . Mais des questions demeurent. Comment peut-on arriver à faire valoir ça, à valoriser ça, à se faire connaître de la population , s’interroge-t-il.

Le maire de Papineauville, Paul-André David, est ravi de collaborer avec ses municipalités voisines. Photo : Radio-Canada

À son avis, il faut avant tout s’attaquer à la 148. Rénover des voies, améliorer l’expérience des cyclistes et des piétons, voire même créer des haltes routières. Voilà un aperçu des projets avancés par les huit Municipalités.

La 148 est considérée comme une route verte , insiste M. Clermont. Même les automobilistes se promènent sur la 148 pour pouvoir contempler le paysage bucolique.

Le maire de Fassett est optimiste. Après avoir approché le ministère des Transports du Québec (MTQ), il se dit confiant dans le développement du projet.

On a un pas d’avance , dépeint-il, puisque la volonté est là et qu’un prochain rendez-vous avec le ministère des Transports du Québec MTQ est déjà fixé pour la mi-juin.

À chacun ses défis

Cela dit, le maire de Thurso et préfet de la Municipalité régionale de comté MRC de Papineau, Benoît Lauzon, ne partage pas l'enthousiasme de ses voisins. Il a d’ailleurs préféré ne pas assister à la dernière rencontre des maires. Selon lui, il incombe à chaque Municipalité d’affronter ses propres défis.

On n’a pas les mêmes enjeux, c’est complètement différent , rappelle-t-il. Il faut respecter les enjeux, les défis de chacun, sans vouloir imposer une vision sur les Municipalités.

Il tient également compte des compétences dont relève chaque entité régionale.

Le préfet de la MRC de Papineau, Benoît Lauzon, trouve primordial de respecter les enjeux respectifs des différentes municipalités (archives). Photo : Radio-Canada

Il faut être prudent un peu, plusieurs compétences appartiennent à la Municipalité régionale de comté MRC , plusieurs compétences appartiennent aux municipalités locales aussi , décortique-t-il. Ensemble, ce comité-là n'a pas nécessairement de compétence.

M. Lauzon s’engage toutefois à travailler avec ses voisins dans l’amélioration de la 148.

N’en reste que selon lui, d’autres mesures pourraient être plus efficaces et bénéfiques aux Municipalités.

Je pense que le partage de service, c’est ce qui coûte le plus aux citoyens , note-t-il. On devrait travailler beaucoup plus sur ce partage de service que sur ce qui se fait à l’intérieur des Municipalités , avance M. Lauzon en faisant notamment référence à une possible mise en commun de personnels, de matériaux, voire même des services incendies.

C’est une force de travailler ensemble , est d’avis le préfet, il faut construire un dialogue qui est solide.

Avec les informations de Christian Milette