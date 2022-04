COVID-19 : aucun nouveau décès et deux hospitalisations en moins dans la région

On fait aussi de l’information en format collation.

On en dénombre désormais 63, soit 2 de moins que la veille.

De plus, aucun nouveau décès attribuable au coronavirus ne s’ajoute. Le bilan total demeure donc stable à 383 victimes depuis le début de la pandémie au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux signale 160 nouveaux cas déclarés par un test PCR et 48 cas autodéclarés. On compte maintenant 1258 cas actifs.

Le nombre d’éclosions en cours s’élève à 53.

Au Québec, 12 décès supplémentaires s’ajoutent au bilan et 1540 personnes sont hospitalisées, soit une augmentation de 61 par rapport à la veille.