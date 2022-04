Dernier sprint pour l’aréna et le centre multifonctionnel de Témiscouata-sur-le-Lac

Le chantier de l'aréna et du centre multifonctionnel de Témiscouata-sur-le-Lac, évalué à plus de 21 millions de dollars, est sur le point de franchir une nouvelle étape.

D'ici quelques semaines, des milliers de tonnes de béton seront épandues à l'endroit où se trouvera la glace du nouvel aréna. La pose du revêtement extérieur sur les murs du centre multifonctionnel est aussi prévue au cours des 14 prochains jours.

Du béton coulé sans interruption

Le projet requiert une expertise et une précision hors de l'ordinaire. Le plancher où se trouvera la glace dans un avenir proche doit être coulé en entier, sans interruption. L'opération de coulage pourrait s’étirer sur plusieurs heures. Le béton devra alors être livré tout au long de la coulée, explique le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais.

Il faut que ça se fasse avec précision, il y aura un arpenteur sur place pratiquement quotidiennement, on a très peu de marge de manœuvre, il faut que ça soit coulé en une seule fois , explique le maire.

Les gestionnaires du projet ont même sollicité un deuxième fournisseur en plus d'une entreprise locale pour garantir la disponibilité de la matière première en cas de pépin.

« Il arrive quelque chose, le camion brise? Le ciment n'est plus là? On a un back-up au niveau de Rivière-du-Loup. » — Une citation de Denis Blais, maire de Témiscouata-sur-le-Lac

D'ici là, les responsables des travaux s'activent à installer la machinerie, terminer l'isolation et le passage des tuyaux où circuleront les produits réfrigérants pour maintenir la glace tout au long de l'année. Le montage de la salle des machines s'effectue aussi en parallèle des travaux sur la future glace.

En attendant la coulée du ciment, les systèmes de réfrigération sont installés près de l'aréna. Photo : Ville de Témiscouata-sur-le-Lac

À terme, l’aréna offrira 500 places, dont 200 assises, pour des événements sur glace et pourra accueillir jusqu’à 1000 personnes en formule sans glace pour des congrès ou des festivals.

Le centre récréatif montrera bientôt ses couleurs

Certaines parties de la structure sont déjà bien visibles. Les murs extérieurs sont montés et l'isolation est aussi complétée, confirme le maire. C'est par contre lors de la prochaine étape, la pose du revêtement extérieur, que citoyens pourront voir la vraie couleur du bâtiment. Les gestionnaires ont arrêté leur choix sur des teintes de noir et de blanc ainsi que des tons de bois.

« D'ici là, il y a de gros morceaux qui entrent par des ouvertures, qui seront ensuite fermées par des fenêtres. Ça, ça se fait cette semaine. » — Une citation de Denis Blais, maire de Témiscouata-sur-le-Lac

La pose du revêtement extérieur sur les murs du centre multifonctionnel est aussi prévue au cours des 14 prochains jours. Photo : Ville de Témiscouata-sur-le-Lac

L'endroit inclura une salle de 400 personnes, en style banquet, une tour d’observation de 7 étages, visible de l’autoroute 85, et une halte-repas dans l’espace muséal pour les touristes et visiteurs.

Les coûts du projet maintenus dans les cibles

Même si l'enveloppe pour les dépassements de coûts a été utilisée à quelques reprises, Denis Blais ne s'attend pas à de nouveaux dépassements.

Ce qu'on appelle les "gros risques", c'est quand on creuse et on fait les fondations. C'est passé. [...] On ne s'attend pas à de mauvaises surprises, de sorte qu'on a très confiance d'être dans le budget [prévu].

Par ailleurs, le montage financier pourra compter, comme prévu, sur 4,2 millions de dollars en indemnité de la compagnie d'assurance, octroyés 5 ans après l'effondrement de l'aréna Phil-Latulippe.

Rappelons que les élus avaient refusé la première offre de 2,8 millions de dollars. Après plusieurs mois de négociations, Témiscouata-sur-le-Lac a eu gain de cause. La nouvelle a été annoncée lundi, lors d'une séance du conseil municipal.

Des tarifs à définir

Les équipes travaillent présentement sur la grille tarifaire. Les utilisateurs non-résidents seront amenés à contribuer davantage lors de leur passage dans les installations.

Avec les toilettes et tout ça, on veut vraiment détourner les gens qui sont en direction du Nouveau-Brunswick et de Rivière-du-Loup pour qu'ils puissent accéder à nos installations.

Le maire indique que les bâtiments seront prêts en juin. Si tout se déroule rondement, les citoyens auront accès aux deux installations quelques semaines plus tard.