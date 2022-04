La Fédération métisse du Manitoba prépare son audience avec le pape au Vatican

Après la visite de délégations autochtones au Vatican et des excuses du pape, la Fédération métisse du Manitoba (MMF) a obtenu à son tour une audience avec le Saint-Père. Des représentants se rendront à Rome dans deux semaines.

Dans un communiqué, le président de la MMF, David Chartrand salue les excuses du pape.

Le moment de ces excuses ne pourrait pas être meilleur, puisque la Fédération des Métis du Manitoba MMF mène une délégation des Métis de la rivière Rouge à Rome, où une réunion doit avoir lieu le 21 avril , indique-t-il.

M. Chartrand affirme que de nombreux Métis attendaient ces excuses depuis des années. C’est notre espoir que ces excuses, combinées avec une réunion exclusive entre les Métis de la rivière Rouge et le pape François, aideront à lancer le processus de guérison et à nous unir sur ce trajet de réconciliation et de revitalisation , ajoute-t-il.

Dans le communiqué, David Chartrand indique que la MMF fera valoir l’urgence d’une visite papale à Winnipeg, pour bénir la tombe de Louis Riel.

Les Métis francophones invités par Albert LeGatt

La délégation de la Fédération des Métis du Manitoba MMF sera accompagnée par l’archevêque de Saint-Boniface, Albert LeGatt.

Le lien entre ce peuple métis et l’Église remonte à 1818. Les premiers missionnaires sont venus pour servir la population métisse ici, à la demande des familles métisses de ce temps-là , explique-t-il dans une entrevue accordée à Radio-Canada.

Il y a une longue et riche histoire, pas sans ses ténèbres. Ici, les ténèbres seraient plutôt que même à l’intérieur de l’Église, à l’intérieur de la population catholique francophone, il y a eu certains préjugés plus ou moins forts, à certains moments assez forts, contre les Métis , ajoute Albert LeGatt.

Monseigeur Albert LeGatt, archevêque de Saint-Boniface, basé à Winnipeg, au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

L’archevêque invite, par ailleurs, des représentants de l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba, une organisation qui ne partage pas toujours les mêmes points de vue que la Fédération des Métis du Manitoba MMF , à l'accompagner. Ainsi, la présidente de l'organisation, Paulette Duguay, et le vice-président, Justin Johnson, feront partie du voyage.

C’est organisé par la MMF, c’est à eux la parole, la programmation et tout, mais oui, comme amis de plusieurs années, j’invite Paulette [Duguay] et Justin [Johnson] à m’accompagner , souligne-t-il.