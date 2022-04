Au Québec, un malade de la COVID-19 sur deux l’attrape à l’hôpital

Cette proportion de diagnostics secondaires pourrait représenter un tiers des hospitalisations aux soins intensifs, selon l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS).

Ces données sont tirées des dernières projections de l’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux INESSS , qui prévoit une hausse des hospitalisations à 265 par jour d’ici deux semaines.

Pour la semaine du 26 mars au 1er avril, le nombre d’hospitalisations était déjà en hausse de 18 % par rapport à la semaine précédente, étant passé de 651 à 749.

Pendant la même période, l’INESSS note une légère augmentation des patients nécessitant un séjour aux soins intensifs, mais qualifie cette hausse de relativement faible .

La hausse des hospitalisations se poursuit

Le dernier bilan quotidien fait état de 1540 personnes hospitalisées avec la COVID-19, soit 61 de plus que la veille. De ce nombre, 66 patients se trouvent aux soins intensifs, en baisse de trois comparativement au précédent bilan.

Selon les données du MSSS, 226 malades de la COVID-19 de plus ont été admis à l'hôpital ces dernières 24 heures, alors que 165 ont obtenu leur congé.

Douze décès s'ajoutent aussi au bilan des pertes de vie, qui atteint 14 454 depuis le début de la pandémie au Québec.

Québec recense aussi 3761 nouvelles infections à la COVID-19, ce qui porte à 985 300 le nombre de cas confirmés au Québec depuis le début de la pandémie, en février 2020.

Toutefois, le nombre de cas recensés n'est pas représentatif de la situation, puisque l'accès aux centres de dépistage n'est possible que pour les groupes jugés prioritaires.

En tout, 24 249 prélèvements réalisés par tests PCR ont été analysés le 4 avril, pour un taux de positivité de 17.4 %.

Vaccination

Plus de 19 909 doses de vaccin supplémentaires ont été administrées au Québec, ce qui porte à 19 065 380 le nombre de doses reçues par des Québécois, en incluant ceux qui ont été vaccinés à l’extérieur de la province.

À ce jour, 87 % des Québécois de 5 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 et 53 % ont reçu une troisième dose, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux.