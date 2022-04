Mardi, l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) recensait 59 personnes qui étaient hospitalisées dans les installations du CISSS de la Côte-Nord.

151 employés du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la région étaient absents du travail mercredi en raison du coronavirus, ce qui représente 35 employés de moins qu’au bilan du 28 mars.

[Le nombre d’employés en isolement] demeure relativement stable, on espère que ça va baisser et on espère que les hospitalisations aussi vont baisser , dit le Dr Fachehoun.

Le directeur de la santé publique au CISSS de la Côte-Nord, Richard Fachehoun (archives). Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Pour passer à travers la 6e vague de COVID-19, le directeur de la santé publique de la Côte-Nord invite la population, maintenant, à réduire ses contacts .

Si j’ai un souper qui est prévu cette semaine, est-ce que je peux le retarder un tout petit peu? Ça va diminuer le risque , ajoute-t-il.

Le Dr Fachehoun se réjouit que les Québécois doivent continuer de porter le masque dans les lieux publics intérieurs et les transports en commun au moins jusqu’au 30 avril.

« Le port du masque est efficace et la mesure est peu contraignante. » — Une citation de Dr Richard Fachehoun, directeur de la santé publique au CISSS de la Côte-Nord

À écouter : Entrevue de Richard Fachehoun à l'émission Bonjour la Côte

Dans le contexte qui est le nôtre et qui est le même un peu partout au Québec, on a une augmentation rapide des cas et une augmentation des hospitalisations. Donc, il faudrait qu’on garde cette mesure [du port du masque] pour surtout protéger les personnes vulnérables et préserver la capacité du système de soins , note le Dr Fachehoun.

Il rappelle aux Nord-Côtiers qui ont des symptômes de se faire tester et de respecter les consignes d’isolement .

Ceux qui ont eu un test positif doivent se souvenir que ce n’est pas cinq jours de contagiosité, mais bien dix. C’est cinq jours d’abord d’isolement. Les cinq autres jours, j’appelle ça les jours de précaution stricte. On ne va pas en Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , on ne va pas visiter une personne vulnérable, on porte son masque en tout temps et on ne va pas dans un bar ou au restaurant. On est prudent pour protéger ses proches , raconte le Dr Fachehoun.

La santé publique de la région invite une partie de la population à aller chercher la quatrième dose de rappel du vaccin contre la COVID-19.

Dès cette semaine, les personnes de 70 ans et plus peuvent aussi s’inscrire pour cette 2e dose de rappel, dont le but est de prolonger l’efficacité de la 1ère dose de rappel , raconte Richard Fachehoun.

Et à compter du lundi 11 avril, ce sera au tour des personnes de 60 ans et plus de pouvoir prendre leur rendez-vous.

