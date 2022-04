COVID-19 : 32 morts, légère baisse des hospitalisations en Ontario

On fait aussi de l’information en format collation.

La province recense au total 1074 hospitalisations mercredi, y compris 168 patients aux soins intensifs (-5).

À titre de comparaison, il y avait 778 hospitalisations et 165 patients aux soins intensifs il y a une semaine.

La santé publique déplore 32 décès de plus, y compris 22 morts survenues il y a plus d'un mois, portant le bilan des décès depuis le début de la pandémie à 12 511.

Il y a 3444 nouveaux cas confirmés de COVID-19 mercredi. Toutefois, ce total représente une sous-évaluation des infections, parce qu'il ne tient compte que des résultats positifs aux tests de dépistage PCR pour lesquels l'accès est restreint.

Le premier ministre Doug Ford, qui fera face à l'électorat en juin, assure que les hôpitaux ontariens ont la capacité nécessaire pour faire face à ce qu'il décrit comme une petite hausse . Nombre d'experts disent plutôt qu'il s'agit d'une sixième vague.

« On a l'un des taux d'hospitalisation les plus faibles au pays. Le taux du Québec est deux fois plus élevé. » — Une citation de Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

M. Ford défend aussi le fait que le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, n'a pas répondu aux questions de la presse depuis plus de trois semaines, affirmant qu'il travaille d'arrache-pied.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, affirme elle aussi qu'il n'y a pas lieu de paniquer , même si plus d'enfants infectés par le coronavirus se retrouvent à l'hôpital. Elle soutient que cette hausse était prévue, à la suite de la réouverture et de la fin du masque obligatoire dans les écoles et la plupart des lieux publics le mois dernier.

Elle ajoute que les 60 ans et plus seront admissibles à une quatrième dose de vaccin contre la COVID-19 à compter de jeudi, ce qui leur offrira une couche de protection supplémentaire .

Taux de positivité élevé

Près de 21 600 tests de dépistage PCR ont été effectués mardi dans la province.

Toutefois, malgré cette hausse dans les analyses, le taux de positivité des tests demeure de 18 % pour un deuxième jour de suite.

Par ailleurs, la concentration du coronavirus dans les eaux usées atteint un niveau presque aussi élevé qu'au début de janvier, lors du sommet de la cinquième vague, selon le Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La concentration du coronavirus dans les eaux usées en Ontario atteint un niveau presque aussi élevé qu'au sommet de la 5e vague, selon le Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19. Photo : Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19

