Des avis mitigés sur la levée de mesures sanitaires et le maintien du port du masque

Selon la présidente-directrice générale de l’Association de l’industrie touristique de l’île, Corryn Clemence, le secteur du tourisme se réjouit de la levée des restrictions sanitaires. Les entreprises n'ont plus besoin de limiter le nombre de clients admis à l'intérieur.

« Je pense que vous verrez beaucoup d'opérateurs touristiques heureux à l'île aujourd'hui. » — Une citation de Corryn Clemence, présidente-directrice générale de l’Association de l’industrie touristique

Elle rappelle que les deux dernières années ont été difficiles pour l’industrie, mais il semble y avoir une lumière au bout du tunnel, dit Corryn Clemence.

Corryn Clemence, présidente-directrice générale de l’Association de l’industrie touristique de l’île, souligne que le secteur du tourisme s'attend à une meilleure saison estivale cette année. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Un avis partagé par le président-directeur général de la Chambre de commerce du Grand Charlottetown, Robert Godfrey.

Je pense que tout le monde est heureux de voir cela arriver et de revenir à une certaine forme de normalité , a déclaré Robert Godfrey.

Pour lui, le fait que les commerces puissent désormais fonctionner au maximum de leur capacité se traduira probablement par plus de revenus pour les entreprises.

Robert Godfrey, PDG de la Chambre de commerce du Grand Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Steve Bruce

Des changements qui n'étonnent pas

Outre les changements au niveau de la capacité d'accueil dans les lieux publics, la province a annoncé d'autres assouplissements mardi.

Le nombre de participants à des rassemblements, des activités sportives, des réceptions de mariage n’est plus limité.

Néanmoins, le port du masque reste obligatoire jusqu'au 28 avril, alors que la province prévoyait de lever cette mesures le 7 avril.

Valery Ladrezeau, propriétaire d’un restaurant à Charlottetown ne se dit pas surpris de la décision du gouvernement de maintenir le port du masque.

Depuis le début de la pandémie, on ne fait que ça : avancer et reculer, avancer et reculer , explique-t-il.

Il dit néanmoins avoir hâte à une bonne saison touristique sans le besoin de porter le masque.

On va attendre, en espérant qu’au mois de mai et de juin, il fasse beau et qu’on n’ait plus besoin de porter le masque , souhaite le restaurateur.

Valery Ladrezeau a ouvert le restaurant Datcha au Founders Hall, à Charlottetown, en juillet 2021. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Les craintes de la population

Certains Prince-Édouardiens redoutent une augmentation dans le nombre de cas de COVID-19, alors que la province supprime certaines mesures.

C’est le cas de l’étudiante universitaire Cameren Laville.

« Si les cas continuent d’augmenter, des vies sont toujours en danger. J’ai une mère qui travaille dans les soins de santé et elle en voit toute la journée. » — Une citation de Cameren Laville, étudiante universitaire

La moyenne de cas par jour à l’île est de 367 cas de COVID-19 depuis la semaine dernière.

Je ne pense pas que ce soit le moment maintenant [de lever les mesures sanitaires] , ajoute l’étudiante.

Le port obligatoire du masque devrait être levé à compter le 28 avril.

L’étudiant Mustafa Alsultam aimerait néanmoins garder cette mesure pour encore plus longtemps.

Je n’aime pas les masques, mais dans les grands groupes ou les grands rassemblements, je pense que nous devons le porter , explique t-il.

Les lieux de culte

La Mosquée de Charlottetown maintiendra les restrictions sur la capacité d’accueil, bien que la province les ait levées.

Le conseil de la Société musulmane de l’île a décidé que la mosquée continuerait à fonctionner à 75 % de sa capacité.

On a décidé de conserver ces mesures sanitaires par mesure de précaution, parce que la pandémie n’est pas encore terminée , ajoute Zain Esseghaier, porte-parole de l’organisme.

Zain Esseghaier, porte-parole de la Société musulmane de l’île, explique que la Mosquée de Charlottetown continuera à suivre les mesures sanitaires durant le Ramadan. (archives) Photo : Radio-Canada

Il ajoute que la Société musulmane de l’île fait confiance à la santé publique, mais l’organisme ne souhaite pas prendre de risques.

Les fidèles devront aussi continuer à respecter la distance physique et porter le masque.

À l’église Calvary de Charlottetown, le pasteur Phil Taylor souhaite bientôt pouvoir à nouveau voir le visage de ses fidèles, lorsque le masque ne sera plus obligatoire.

Il y a des gens qui ont rejoint la congrégation depuis le début de la pandémie, et je n’ai vu que la moitié de leur visage. Ce sera donc intéressant de rencontrer et de voir le visage des gens , explique-t-il.

Pour le pasteur Phil Taylor, les fidèles de son église ont hâte à la levée du port obligatoire du masque. Photo : Radio-Canada / Sheehan Desjardins

Pour le pasteur, les fidèles de son église ont aussi hâte à la levée du port obligatoire du masque.

Quand ils viennent à l’église, ils veulent chanter sans la restriction du masque , dit-il.

La Cour suprême ainsi que la Cour d’appel et la Cour provinciale ont aussi annoncé par l’entremise d’un communiqué que les restrictions de capacité d’accueil resteront en place dans leurs installations.