L’ouverture des réservations des campings tourne au chaos sur le site du Manitoba

On fait aussi de l’information en format collation.

Le Manitoba, habitué à ce genre de problème les années précédentes, a pourtant modifié son système cette année en répartissant sur cinq jours l’ouverture des réservations. Ainsi, les yourtes et les chalets pouvaient être réservés dès lundi tandis qu'à partir de ce mercredi, il est possible de réserver des terrains de camping à Birds Hill, à Falcon Beach, à Falcon Lakeshore et à West Hawk Lake.

Dans un message Twitter, la province affirme être au courant des problèmes techniques et assure aux Manitobains que tout est mis en œuvre pour les régler le plus rapidement possible.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Plusieurs personnes exprimaient, mercredi matin, leur mécontentement et leur frustration sur Twitter ou encore Reddit. Selon les témoignages, au moins 17 000 personnes ont tenté de réserver une place de camping et plusieurs personnes, connectées sur le site dès 7 h, rapportent avoir été éjectées après avoir attendu plusieurs minutes en ligne.

À l’heure actuelle, le nombre exact de connexions enregistrées mercredi matin n’est pas encore connu. La province demande simplement aux gens de faire preuve de patience.