Québec et Trois-Rivières en lice pour l’obtention du Mondial de hockey junior

Si les deux villes obtiennent le célèbre tournoi, le Centre Vidéotron serait le théâtre des matchs d’Équipe Canada, a révélé mercredi matin TVA.

La semaine dernière, le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, et l’organisation des Sénateurs avaient admis que Québec et Ottawa planchaient sur une candidature conjointe pour accueillir le Mondial junior, qui devait initialement avoir lieu en Russie, fin décembre prochain.

Le gestionnaire du Centre Vidéotron, Québecor, avait alors préféré ne pas commenter la nouvelle. Or, c’est avec Trois-Rivières que la candidature conjointe a été déposée, mercredi matin. Il faut dire que la ville de la Mauricie a inauguré en 2021 un amphithéâtre flambant neuf de plus de 4000 sièges, le Colisée Vidéotron, où évoluent notamment les Lions de Trois-Rivières.

Autres candidatures

Québec et Trois-Rivières auront toutefois de la compétition pour l’obtention du Mondial junior, que la Fédération internationale de hockey sur glace a décidé de ramener au Canada à la suite de l’invasion armée de l’Ukraine par la Russie.

Toujours selon TVA, Ottawa a finalement déposé une candidature solo. Trois autres duos de villes canadiennes, Moncton et Halifax, Kitchener et London, Saskatoon et Regina, seraient également sur les rangs.

Les deux dernières éditions de ce rendez-vous international du temps des Fêtes ont eu lieu en Alberta dans un environnement contrôlé.

