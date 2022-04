Les séances des conseils d’arrondissements seront enregistrées et diffusées à Sherbrooke

Lors de la dernière séance du conseil municipal, les élus ont adopté cette proposition d'enregistrer ces séances publiques et de les rendre disponibles dans les quatre arrondissements.

La transparence doit s’instaurer. Il n’y a pas de retour en arrière possible. Les citoyens vont prendre l’habitude de suivre. Ça va prendre du temps. C’est une belle avancée que nous permet la technologie. Ce sera gagnant pour tout le monde , estime la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

« Les gens pourront s'occuper de leur palier politique qui est le plus proche. » — Une citation de Danielle Berthold, présidente du conseil municipal

Les présidents d'arrondissement devront se coordonner pour déterminer le moment du début de l'enregistrement des séances des conseils d'arrondissement. La mairesse souhaite toutefois que cette mesure soit mise en place dès que possible.

Il serait pertinent de coordonner les travaux entre les arrondissements. Les questions de proximité intéressent beaucoup la population. Nous voulons nous assurer que tous les dossiers avancent bien , mentionne Évelyne Beaudin.

Bel accueil des conseillers

La conseillère du district de Brompton, Catherine Boileau, a rappelé que cette préoccupation avait été exprimée par les citoyens. Les gens me partageaient leurs préoccupations de ne plus avoir de place au conseil d’arrondissement. Ils me disaient qu’il n’y avait plus de place et que tout se décidait à Rock Forest.

Elle souligne que les citoyens de Brompton ne veulent pas se déplacer jusqu’à Rock Forest, mais qu'ils s'intéressent à ce qu'il se passe dans leur arrondissement. Ce sont des citoyens mobilisés qui veulent plus de transparence. Un parc a failli être vendu à l’insu de tout un quartier , rappelle Mme Boileau.

La conseillère Laure Letarte-Lavoie, du district de l'Hôtel-Dieu, se réjouit aussi que les ateliers de travail soient diffusés afin que les conseils soient moins hermétiques. Tant qu’à apprendre les rouages, je suis enchantée que les citoyens puissent les apprendre avec nous.

À Lennoxville, le conseiller Claude Charron rappelle qu’il est facile de rendre les séances publiques et se réjouit que ce soit devenu réalité. La technologie nous permet maintenant de le faire.

Le conseiller du district du Golf, Marc Denault, estime qu’il est essentiel de recenser le nombre de personnes qui vont consulter les séances d’arrondissement. On devra se remettre en question pour attirer l'attention des citoyens. Tout reste à voir.

De son côté, la conseillère du Pin solitaire, Hélène Dauphinais, est aussi heureuse de cette avancée qui demande très peu d'efforts et peu de coûts .

« Plusieurs citoyens me parlent avec la diffusion du conseil. Je n'avais pas autant de commentaires dans mon mandat passé. Les sommaires décisionnels et d'arrondissement sont disponibles. On diffuse les séances publiques, c'est une belle réalisation. » — Une citation de Hélène Dauphinais, conseillère municipale