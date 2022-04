Deux autres joueurs victimes d’insultes raciales au hockey junior dans les Maritimes

Le premier incident s’est déroulé lors d'une partie au Centre Kings Mutual Century à Berwick, en Nouvelle-Écosse.

Michael McQuaid, un joueur des Mariners de Yarmouth, a crié des insultes raciales à un joueur des Wildcats de Valley, à partir des estrades.

Le joueur a été suspendu indéfiniment. On ne sait pas encore quand il pourra revenir au jeu.

Des joueurs des Wildcats de Valley et des Mariners de Yarmouth sur la glace. Photo : Capture d’écran - Facebook / Valley Wildcats Hockey

Un deuxième incident

Un deuxième incident s'est déroulé entre un joueur de hockey des Red Wings de Fredericton et un joueur des Tigres de Campbellton, lors du deuxième match de la série éliminatoire, également le 26 mars.

Le match se déroulait à Campbellton et selon la Ligue de hockey junior A des Maritimes, Alexandre David des Tigres aurait proféré des insultes raciales envers le joueur asiatique, Andrew Gweon des Red Wings.

Il lui a dit d'ouvrir ses yeux , en plissant lui-même les yeux. Ces gestes ont été interprétés par la ligue comme étant racistes.

Le président et gouverneur des Red Wings de Fredericton, Roger Shannon, affirme que les insultes ont ébranlé Andrew Gweon, un espoir des Remparts de la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ .

Andrew était plus bouleversé et je crois qu’il l’est encore. C’est difficile de comprendre le racisme jusqu’au moment où on devient une victime. Je pense qu’il y a une augmentation de cas [d’incidents racistes] plutôt qu’une diminution. Ça peut être parce qu’il y a plus de dénonciations qui sont documentées , dit-il.

Dossier clos

Selon le directeur général et entraîneur des Tigres de Campbellton, Charles Leblanc, les arbitres ont rassemblé les joueurs pendant le match pour leur expliquer qu’ils avaient entendu parler de commentaires inappropriés.

Comme il n’y avait pas de preuve à ce moment-là, le match a pu reprendre. Toutefois, Alexandre David a ensuite été suspendu pour 5 matchs.

Des joueurs des Red Wings de Fredericton et des Tigres de Campbellton sur la glace. Photo : Radio-Canada

Je pense que la ligue a fait les démarches pour trouver ce qui s’est passé dans l'incident. Nous on accepte la décision de la ligue. Qu’on soit d'accord, pas d’accord, ça a été dit, ça n’a pas été dit, ce n’est pas à nous autres de juger ça. Je pense que le jeune a appris une leçon là-dedans, il faut faire attention à nos paroles, nous autres le dossier est clos et on se concentre sur jouer au hockey , dit Charles Leblanc.

Ce soir-là, c’est Andrew Gweon qui a compté le but gagnant en double prolongation.

Les Reds Wings de Fredericton ont remporté le sixième match de la série éliminatoire mardi soir contre les Tigres de Campbellton par la marque de 2 à 1, ce qui met un terme à la saison des Tigres.

Avec les informations de François LeBlanc