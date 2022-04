Les récipiendaires de l’Ordre de la Pléiade de 2022 sont maintenant connus

La section de l’Ontario de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) a annoncé mardi le nom des six nouveaux chevaliers de l’Ordre de la Pléiade : Jean-Claude Carrière (New Liskeard), Marie-Claude Doucet (Cumberland), Dre Vera Etches (Nepean), Faouzi Metouilli (Toronto), Pierre Riopel (Alban) et Dorine Tcheumeleu (Belle River).