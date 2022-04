Maroon 5 et Luis Fonsi au Festival d’été de Québec 2022

Maroon 5, Alanis Morissette et Luis Fonsi, connu internationalement pour Despacito, seront du prochain Festival d'été de Québec.

La programmation a été dévoilée mercredi midi sur les réseaux sociaux du Festival. Les festivaliers pourront également voir Jack Johnson, Marshmello, Milky Chance et Luke Combs, notamment.

Rage Against The Machine avait déjà été annoncé il y a un an, presque jour pour jour.

Quelques noms déjà connus

Quelques têtes d’affiche avaient déjà été révélées au grand public sur les réseaux sociaux, alors que le groupe de punk rock Millencolin a publié une partie d’affiche.

Après sept concerts à guichet fermé à l'Impérial Bell ce printemps, Charlotte Cardin sera aussi du FEQ 2022. (Archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Le groupe annonçait avec fébrilité leur participation au FEQ le 15 juillet, vendant la mèche du même coup pour Alanis Morissette, Sum 41, Garbage et Pennywise.

Adam Levine, du groupe Maroon 5. (archives) Photo : AFP/Getty Images / Mauro Pimentel

L’image dévoilait également la venue de la formation de rock féminin The Beaches, du groupe ukrainien Dakhabrakha, de la rappeuse originaire de Québec Calamine et des Torontois The OBGMS.

Le Festival d’été se tiendra du 7 au 17 juillet.

