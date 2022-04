Les enchères de propriétés au Cap-Breton suscitent beaucoup d’intérêt

On fait aussi de l’information en format collation.

Le 22 mars, la municipalité a reçu un total de 254 offres sur 17 propriétés, la réponse la plus élevée pour ces enchères jamais enregistrées. En comparaison, la vente de décembre 2021 a reçu 50 offres sur 8 propriétés.

Nous avons reçu des offres de partout au Canada, jusqu'en Colombie-Britannique. Nous en avons reçu deux des États-Unis, mais la grande partie provenait de la Nouvelle-Écosse, et plus particulièrement du Cap-Breton , dit Alix Redden, directrice financière du bureau municipal du comté de Victoria.

Des offres sont également venues de la Saskatchewan et de l'Ontario.

C'est beaucoup plus d'intérêt que nous n'en avons vu dans nos ventes passées , ajoute-t-elle.

La Loi qui régit les gouvernements municipaux de la Nouvelle-Écosse permet aux municipalités de récupérer les impôts fonciers qui leur sont dus, après un défaut de paiement du propriétaire de plus d’un an, par l’entremise d’une vente aux enchères.

Résultats historiques

Sur les 17 propriétés en vente, 14 ont été vendues, avec des enchères allant de 1 000 $ à 78 787,80 $.

Une inscription en particulier a attiré 45 offres, une propriété de 22 acres sur le chemin de Cabot à North East Margaree. L'enchère retenue était de 35 000 $. Alix Redden ne se souvient pas d’avoir vu autant d'offres pour une propriété.

Quarante-cinq soumissions, c'est beaucoup , confirme Adam MacNeil, le directeur des finances de la municipalité régionale du Cap-Breton. Je ne pense pas que nous n’ayons jamais eu autant d'intérêt. Mais je suppose que tout dépend de la propriété.

La vente du comté de Victoria a généré un surplus de 248 000 $, qui va dans un compte pendant 20 ans jusqu'à ce que la municipalité puisse accéder aux fonds.

Enchères à distance

Historiquement, ces enchères se déroulent en personne au palais de justice de Baddeck. Mais à cause de la pandémie, la municipalité a opté pour un processus d'appel d'offres. Les acheteurs intéressés ont envoyé leurs offres par courrier ou par fax dans le mois précédant la vente.

Larry Dauphinee, qui est directeur adjoint du comté de Victoria, croit que ça explique en partie le plus grand nombre de soumissionnaires. Les gens ont eu plus de temps pour y réfléchir, s'asseoir, faire leur offre et l'envoyer.

Lors des ventes précédentes, les propriétés annoncées ont attiré des enchères égales au montant restant dû, voire un peu plus. Les offres retenues lors de la vente récente étaient plus proches de la valeur d'évaluation, par exemple une propriété de 96 acres juste au nord d'Englishtown s’est vendue pour 66 500 $.

Cette vente fiscale a certainement montré une augmentation du montant des offres en termes de dollars , affirme Alix Redden.

Les Cabot Cliffs, à Inverness, au Cap-Breton, sont reconnus autant pour leurs terrains de golf que leurs paysages à couper le souffle. Photo : Cabot Cliffs

Selon Larry Dauphinee, il y a toute une vague de nouveaux venus qui déménage dans le comté de Victoria, et il manque de propriétés pour les accueillir.

Les entrepreneurs et les entreprises de la région font en fait partie des personnes qui ont acheté une partie du terrain lors de la vente dans l'espoir de construire des logements pour leurs employés , explique-t-il.

La prochaine vente fiscale se fera de nouveau au palais de justice de Baddeck en juin.

Larry Dauphinee croit qu’à ce moment-là on saura si c’est le processus d'appel d'offres qui a attiré les soumissionnaires ou si c’est le marché immobilier en effervescence de la Nouvelle-Écosse.