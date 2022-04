Tramway et Nickel : tir groupé des oppositions contre Legault

Demander l'appui de la majorité de la population pour que le projet de tramway aille de l'avant et hausser la norme de nickel dans l'air au Québec : voila deux décisions du gouvernement Legault qui ne passent pas auprès des partis d'opposition.

Québec a laissé entendre mardi que le financement du tramway de Québec sera conditionnel à une acceptabilité sociale de la majorité des citoyens. Le vice-président du Conseil du Trésor et député de Charlesbourg, Jonatan Julien, a ensuite clarifié : il faudrait que le projet de transport obtienne un appui de 50 % + 1 .

Quoi, on va gouverner par sondages? , s'est indignée mercredi la députée Marwah Rizqy, porte-parole libérale pour la région de la Capitale-Nationale.

L'appui de 69 % des citoyens en faveur du tracé avec une voie partagée sur le boulevard René-Levesque et le résultat des dernières élections municipales à Québec — la majorité des sièges ont été remportés par des candidats pro-tramway — suffisent à démontrer l'acceptabilité sociale du projet, selon elle.

Chaque jour de retard, c'est 274 000 $. Qui va payer pour ça? , a demandé Mme Rizqy.

« Laisser ses ministres varloper le maire de Québec, torpiller le tramway, ce n'est pas être pro-tramway. » — Une citation de Marwah Rizqy, députée libérale de Saint-Laurent

L'acceptabilité sociale est un concept trop changeant et fluide pour être imposé comme exigence, selon le député péquiste Sylvain Gaudreault.

C'est pas juste une case qu'on coche. Présentement, le gouvernement le met comme condition sociale, alors qu'il ne sait pas de quoi il parle , a-t-il mentionné.

Acceptable?

Interrogé lors de la période de questions a savoir si Québec va adopter les décrets sur le tramway sans condition mercredi après-midi, François Legault a défendu sa position.

Les décrets vont être accordés pour le tramway, mais ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une acceptabilité sociale , a réitéré le premier ministre.

Comment Québec solidaire peut être contre le fait que quand on fait un grand projet, on veut s'assurer que les citoyens soient d'accord? , a-t-il ajouté en réponse à la question du chef parlementaire et porte-parole solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Un peu plus tôt en mêlée de presse, le député caquiste Sylvain Lévesque s'est voulu rassurant.

[Le tramway] ce n'est pas un boulet, c'est un dossier très important pour la Capitale-Nationale , a expliqué l'élu de la circonscription de Chauveau. Moi, je suis derrière le tramway.

Nickel

Le gouvernement Legault a également essuyé des critiques dans le dossier du nickel, alors qu'il s'apprête à augmenter de cinq fois la limite quotidienne d'émissions de particules de ce métal dans l'air ambiant . Les flèches viennent entre autres des quartiers centraux de Québec comme Limoilou, où la concentration est déjà plus élevée qu'ailleurs.

Ils augmentent le droit de polluer! Quand le ministre de l'Environnement dit qu'il se soucie de la santé du monde, est-ce qu'il se croit? , a clamé le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, toujours lors de la période de questions.