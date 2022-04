Des écoles manitobaines s’organisent pour accueillir des enfants réfugiés ukrainiens

La province compte 11 écoles dans la province avec des programmes bilingues en anglais et en ukrainien.

L'espoir est que les inscrire dans ces écoles d’immersions leur permettrait de s'habituer plus facilement à vivre au Canada , souligne la présidente de Manitoba Parents for Ukrainian Education, Paulette Monita, un organisme sans but lucratif pour la promotion et l'expansion des programmes bilingues dans les écoles publiques.

Pour Paulette Monita, cela réduira considérablement la barrière de la langue puisqu’ils pourront parler en ukrainien jusqu'à 50 % de la journée, leurs professeurs et les autres élèves les comprendront. Il n'y aura pas cette barrière de la langue .

Paulette Monita pense que les écoles du Manitoba qui enseignent le programme en ukrainien sont dans une position unique pour aider les enfants réfugiés à faire la transition vers leurs nouvelles communautés. Photo : Radio-Canada

Elle assure que ces écoles pourraient également jouer un rôle rassurant auprès des parents, pouvoir simplement communiquer avec les enseignants à propos de votre enfant va être très réconfortant .

Oksana Kosteckyj, directrice adjointe de R.F. Morrison School à Winnipeg, indique qu'un élève ukrainien devrait commencer ses cours plus tard cette semaine. Photo : Radio-Canada

Pour assurer l’intégration des élèves, les écoles anglo-ukrainiennes se sont déjà coordonnées pour s’assurer de la capacité d'accueil de chaque établissement.

La directrice adjointe de l’École R.F Morrison de Winnipeg, Oksana Kosteckyj se prépare à accueillir un élève ukrainien plus tard cette semaine.

L'élève, qui a déjà fait le tour de sa nouvelle école, a été accueilli chaleureusement par ses jeunes camarades. Nous avons beaucoup d'enfants qui parlent ukrainien dans notre école avec lesquels nous pouvons parler à ce petit garçon en ukrainien et lui souhaiter la bienvenue. Ils sont ravis de le rencontrer , soutient la directrice adjointe.

L’École R.F. Morrison est déjà en contact avec d’autres familles fuyant l’Ukraine.

« Nous savons que c'est vraiment important pour ces enfants qui sentent qu'ils ont un petit bout de chez eux (...) nous pensons que dans notre école, nous pouvons le faire avec notre langue et notre culture. » — Une citation de Oksana Kosteckyj, directrice adjointe de l’École R.F Morrison de Winnipeg

L'École HC Avery a également été en contact avec des familles ukrainiennes au sujet de l'inscription de leurs enfants et a rencontré un élève jusqu'à présent, explique le directeur adjoint Thom Gross.

Avec les informations de Jérémie Bergeron