COVID : une nouvelle règle muselle les élus siégeant à distance

À la séance du conseil municipal de Trois-Rivières, mardi soir, le conseiller du district des Estacades Pierre-Luc Fortin aurait voulu pouvoir s’exprimer sur l’important projet d’agrandissement de l’aérogare, mais il n’a pas pu le faire comme il siégeait à distance. Les nouvelles règles du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) ne le permettent plus.

Avec la sixième vague de COVID-19 qui s’installe au Québec, il y a de plus en plus d’absences dans plusieurs secteurs. L’appareil municipal est aussi touché; deux conseillers municipaux sont atteints du virus, Pierre-Luc Fortin et son collègue du District Marie-de-L’incarnation Richard W. Dober.

Depuis le début de la pandémie, différents allègements permettaient aux élus municipaux de prendre part aux séances du conseil municipal à distance. Or, depuis le 25 mars, les assemblées doivent se tenir obligatoirement en personne, comme le prévoient la Loi sur les cités et les villes et le Code municipal du Québec. La participation des membres du conseil aux séances par d’autres moyens de communication n’est plus permise , mentionne le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation MAMH , dans un document à l’intention des municipalités dans le contexte de la COVID-19, disponible sur son site Internet.

Ainsi, hier, à la lumière de ces changements, la confusion s’est installée dans les discussions entre les élus. Le conseiller Pierre-Luc Fortin aurait voulu poser une question technique sur le projet d’agrandissement de l’aéroport et le maire Jean Lamarche lui a interdit de poursuivre son intervention.

Est-ce que je peux juste m’exprimer, sans voter? , a argumenté M. Fortin. Ce à quoi Jean Lamarche a répliqué : En fait, non, on ne peut pas. Si on fait ça, on va se mettre dans le trouble.

Le premier magistrat était toutefois d’accord avec le fait que le représentant du district des Estacades aurait dû pouvoir participer. M. Fortin, il y a des règles que l’on est tenu de suivre. Puis, je suis d’accord avec vous. Honnêtement, vous devriez avoir le droit de vous exprimer. Vous devriez avoir le droit de voter, mais on est contraints, là , a-t-il poursuivi.

À l’émission Toujours le matin, mercredi, le maire Jean Lamarche mentionne qu’il compte faire des représentations auprès de Québec pour faire modifier les règles en vigueur depuis le 25 mars. Je prévois de parler au président de l’Union des municipalités du Québec UMQ pour lui signifier le fait que s’il y a deux semaines on pouvait voter par télétravail, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait plus le faire.

Il ajoute qu’il est inconfortable avec cette façon de faire.