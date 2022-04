Les Ontariens de 60 ans et plus admissibles à la 4e dose dès jeudi

À compter de jeudi à 8 h, les Ontariens de 60 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour leur deuxième dose de rappel dans un centre de vaccination grâce au portail provincial  (Nouvelle fenêtre) ou en appelant au 1-833-943-3900.

Le vaccin sera aussi offert dans nombre de pharmacies  (Nouvelle fenêtre) .

Les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis ainsi que les membres de leur ménage non Autochtones qui ont 18 ans et plus seront aussi admissibles à la quatrième dose à partir de jeudi.

L’élargissement de l’admissibilité à la dose de rappel procurera une couche supplémentaire de protection contre les variants Omicron et BA.2 et, en plus des antiviraux, constitue un autre outil utilisé par la province pour vivre avec la COVID-19 et gérer cette maladie , affirme le gouvernement Ford dans un communiqué.

L'Ontario a rapporté plus de 1000 hospitalisations mardi pour la première fois en un mois et demi.

Par ailleurs, la concentration du coronavirus dans les eaux usées atteint un niveau presque aussi élevé qu'au début de janvier, lors du sommet de la cinquième vague, selon le Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La concentration du coronavirus dans les eaux usées en Ontario atteint un niveau presque aussi élevé qu'au sommet de la 5e vague, selon le Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19. Photo : Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19

La ministre de la Santé, Christine Elliott, assure, néanmoins, qu'il n'y a pas lieu d'imposer des restrictions ou de rendre le masque obligatoire à nouveau dans les lieux publics.

Grâce à nos taux de vaccination exceptionnellement élevés et à l'approche prudente de l'Ontario, nous avons actuellement l'un des taux d'hospitalisation les plus bas du pays , dit-elle.

La province offrait déjà la quatrième dose de vaccin aux résidents des centres de soins de longue durée et aux personnes immunodéprimées ayant reçu leur troisième dose il y a au moins trois mois.

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a demandé mardi à la santé publique de se préparer au déploiement rapide , au cours des prochaines semaines, de la quatrième dose aux 80 ans et plus vivant dans la collectivité, en plus de recommander fortement d'offrir un deuxième rappel aux 70 ans et plus habitant dans la communauté.