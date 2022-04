L’avenir de l’autobus du tunnel Windsor-Détroit toujours incertain malgré la demande

Des résidents de Windsor déplorent la suspension du service d’autobus transfrontalier entre Windsor et Détroit qui se poursuit même si l’exigence de présenter un test de dépistage de la COVID-19 à la frontière a été abandonnée pour les voyageurs entièrement vaccinés.

On fait aussi de l’information en format collation.

Jusqu'à la pandémie, Krushnan Mahalingam utilisait quotidiennement l'autobus du tunnel pour aller travailler au centre-ville de Détroit, un moyen de transport pratique et abordable, selon lui.

Mais lorsque la frontière a fermé, il a dû reprendre son véhicule personnel pour traverser la frontière.

L'impact le plus important pour moi est le montant supplémentaire dépensé pour l'essence et le péage et ensuite se garer [à Détroit] [...] C'est définitivement un trou dans la poche , constate-t-il.

Même si M.Mahalingam a maintenant trouvé un emploi au Canada, le retour des événements sportifs et des concerts à Détroit rend le service transfrontalier très attrayant.

Un service indispensable

Pour Gabriel Ciavaglia du groupe de défense du transport en commun Activate Transit Windsor-Essex, l'autobus du tunnel est pourtant essentiel pour nombre de résidents de Windsor, notamment ceux qui n'ont pas de véhicule personnel.

Beaucoup de résidents se rendent à Détroit pour trouver un emploi. Sans l'autobus du tunnel, ceux qui n'ont pas de voiture ou qui choisissent de ne pas en utiliser une sont essentiellement coupés des possibilités économiques de Détroit, voire de leurs relations familiales. C'est un service très important , souligne-t-il.

Selon lui, les seules autres options disponibles pour traverser la rivière sont le covoiturage ou encore le taxi, deux solutions qui ne sont peut-être pas les plus accessibles pour tous les résidents, explique-t-il.

Vérification du statut vaccinal

Pour sa part, Transit Windsor explique que le service ne peut reprendre parce que l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) exige des conducteurs de Transit Windsor de vérifier le statut vaccinal des voyageurs.

Cela crée des défis opérationnels qui rendent le service difficile à exploiter avec les ressources actuelles. Nous savons que l'autobus du tunnel est important pour nos usagers et nous voulons le remettre en service le plus rapidement possible , précise le transporteur municipal dans une déclaration.

De son côté, l'ASFC précise que cette exigence s'applique seulement aux ressortissants étrangers qui ne répondent pas aux critères d'entrée ou qui ne soumettent pas leurs informations dans l'application ArriveCAN avant d'arriver à la frontière et peuvent se voir refuser l'entrée.

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a informé Transit Windsor que dans ces cas, il leur incomberait de veiller à ce que ces voyageurs soient renvoyés aux États-Unis , peut-on lire dans le courriel.

Transit Windsor dit surveiller la situation et continuer d'explorer d'autres modèles pour rétablir le service.

Avec des informations de CBC