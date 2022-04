Des entreprises d’Ottawa cherchent à embaucher des Ukrainiens fuyant la guerre

Les groupes Facebook consacrés à la recherche de logements temporaires et tout autre soutien aux Ukrainiens qui ont déjà commencé à arriver sur le territoire sont également remplis d'offres d'emploi, dont une publiée cette fin de semaine par Robin Armstrong, propriétaire de Maison Noi, un salon de coiffure sur la promenade Sherwood, près de l’avenue Carling.

« Nous essayons juste de nous entraider et de rester forts. » — Une citation de Anna Kamsha, propriétaire d’une école de danse moderne à Kanata

M. Armstrong explique que l'idée lui est venue lorsqu’avec sa femme, ils ont commencé à discuter des moyens d'aider les Ukrainiens à échapper à l'invasion russe.

Il raconte que le salon, qui a ouvert juste avant la pandémie de COVID-19, a eu du mal à pourvoir les postes vacants – quatre stylistes y travaillent actuellement, mais M. Armstrong aimerait en avoir six parmi son personnel. Ils ont donc trouvé une solution qui pourrait profiter à tout le monde.

Beaucoup de salons de coiffure à Ottawa cherchent à embaucher et ont du mal à trouver des stylistes , dit-il. Les deux besoins sont alignés.

Idéalement, la Maison Noi recherche des stylistes expérimentés, mais M. Armstrong, qui est également instructeur à temps partiel au Collège Algonquin, se dit prêt à offrir une formation ou à mettre en contact des chercheurs d'emploi ukrainiens avec d'autres employeurs potentiels.

Compétences de base en anglais

Alors qu'il recherche des employés ayant au moins des compétences de base en anglais, M. Armstrong remarque qu'aucun de ses employés actuels n’a l'anglais comme première langue.

En fait, nous recherchons simplement des personnes sympathiques avec lesquelles nous pouvons travailler et qui pourront s’intégrer à la culture de notre équipe , indique-t-il. Nous sommes heureux de le leur faire savoir s’ils ne sont pas encore au courant.

Kayleigh Stroz a offert un emploi dans son salon de coiffure d'Orléans à une femme arrivant à Ottawa en provenance d'Ukraine cette semaine. Photo : Gracieuseté

Une autre propriétaire de salon de coiffure d'Ottawa, Kayleigh Stroz, a fait une offre similaire et pourrait rencontrer sa nouvelle recrue cette semaine.

Mme Stroz a remarqué un message sur un autre groupe Facebook d'un pilote ukrainien disant que lui et sa compagne, une agente de bord, arriveraient à Ottawa dès mardi et chercheraient immédiatement un emploi.

Mme Stroz a mis l'homme en contact avec un de ses amis qui possède une entreprise d'aménagement paysager à Ottawa et a offert à sa femme un emploi d'assistante/réceptionniste à Wild & Free Hair Boutique sur le chemin Innes, dans le secteur d'Orléans. Elles devraient se rencontrer au salon dès mercredi ou jeudi, cette semaine.

Elle fait déjà du service à la clientèle, elle pourrait donc être intéressée , pense Mme Stroz, dont le propre père est originaire d'Ukraine. Si ce n'est qu'un point de départ pour elle, je l’accepte tout à fait.

Professeurs de danse recherchés

Comme M. Armstrong, Mme Stroz explique avoir vu dans la situation actuelle aussi bien une opportunité pour son entreprise que pour les personnes qu'elle aide.

Nous pouvons utiliser cette aide et en même temps, faire tout ce que nous pouvons pour aider , résume-t-elle.

Anna Kamsha, propriétaire de l'École de danse moderne de Kanata, entourée de certains de ses élèves. Photo : Gracieuseté

Propriétaire de l'École de danse moderne d'Ottawa à Kanata, Anna Kamsha, cherche également à embaucher de nouveaux arrivants ukrainiens et a publié une offre d'emploi dans le même groupe Facebook que M. Armstrong.

Elle-même est née et a grandi en Ukraine. Arrivée au Canada il y a 16 ans, elle indique que la plupart de ses instructeurs et bon nombre de ses étudiants sont d'origine ukrainienne.

Je sais que les danseurs et les professeurs ukrainiens sont formidables , raconte Mme Kamsha, qui offre un emploi à temps partiel à des instructeurs qualifiés, ainsi que des places gratuites dans les camps d'été de l'école de danse pour les enfants ukrainiens et des opportunités de bénévolat pour les adolescents. J'espère que nous en aurons le plus possible et que je pourrai aider beaucoup de gens.

Mme Kamsha précise qu'elle n'a, jusqu'à présent, eu qu'une réponse à son offre d'emploi – une femme de la ville durement touchée de Kharkiv qui espère arriver à Ottawa à la mi-avril.

Les Ukrainiens arrivant au Canada avec un visa spécial peuvent commencer à chercher du travail immédiatement, mais un coordonnateur à Ottawa affirme que beaucoup auront besoin de temps pour se remettre des traumatismes qu'ils ont subis. Photo : Associated Press / Sergei Grits

Alors que les chercheurs d'emploi ukrainiens et les employeurs potentiels entrent en contact de manière informelle via Facebook et d'autres réseaux sociaux, le gouvernement fédéral a lancé une banque d'emplois en ligne avec des ressources pour les Ukrainiens à la recherche d'un emploi au Canada, des employeurs potentiels et des groupes de soutien communautaire.

L'Ontario a promis une aide similaire et a mis en place une ligne d'assistance téléphonique pour les demandeurs d'emploi ukrainiens et les employeurs ayant des postes vacants.

En vertu de mesures spéciales introduites par le gouvernement canadien le mois dernier, les Ukrainiens peuvent demander un permis de travail ouvert avec leur demande de visa, leur permettant de chercher un emploi dès leur arrivée.

Vérifier les offres

Olenka Reshitnyk-Bastian, coordonnatrice de la section d'Ottawa du Congrès ukrainien canadien, indique que son organisation a partagé des offres d'emploi ainsi que des offres d'hébergement et d'autres aides, en examinant soigneusement chacune d'entre elles.

J'espère juste - que ce soit pour les personnes qui se voient proposer des emplois ou des logements - que c’est sécuritaire , dit-elle. En ce qui concerne les employeurs, il n'y a pas beaucoup de contrôle en ce moment. Comment contrôlez-vous un employeur qui dit simplement "J'ai un travail pour vous" sur Facebook?

Tout en applaudissant tout effort d'aide, Mme Reshitnyk-Bastian souligne que bon nombre des nouveaux arrivants pourraient avoir besoin de temps, pour eux et leur famille, avant de chercher du travail, en raison des récents traumatismes subis.

Vous ne pouvez pas simplement rejoindre une société sans d'abord analyser ce qui vient de se passer dans votre propre vie , estime-t-elle.

Sur au moins un groupe Facebook voué à aider les Ukrainiens à se réinstaller à Ottawa, les administrateurs sont intervenus chaque fois que quelqu'un offrait un logement en échange de services de garde d'enfants ou de travaux ménagers, leur rappelant que de tels arrangements sont contraires aux règles du groupe et pourraient potentiellement enfreindre le droit du travail.

Anna Kamsha, qui a immigré au Canada en provenance d'Ukraine il y a 16 ans, offre un emploi à temps partiel à des professeurs de danse qualifiés, ainsi que des places gratuites dans ses camps d'été pour les enfants ukrainiens. Photo : Gracieuseté

Pour Anna Kamsha, la guerre en Ukraine est une réalité très proche : cette fin de semaine, elle a appris qu'un de ses amis a été tué dans les combats et elle raconte qu'un de ses élèves adultes n'a pas pu joindre sa mère depuis une semaine.

C'est une période très difficile en ce moment pour nous tous, et nous essayons simplement de nous entraider et de rester forts , dit-elle.

Avec les informations d’Alistair Steele