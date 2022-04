Le lanceur de poids acadien Samuel Bourque se démarque

Champion de Sport universitaire de l’Atlantique, il a réussi un meilleur jet de 15,34 mètres lors de sa première tentative. Le gagnant de la compétition, l’Ontarien Mark Bujnowski de l’Université de Guelph, a réussi une distance de 18,30 mètres.

Samuel Bourque est tout de même heureux de son résultat.

C’était une belle expérience de finalement pouvoir y participer après une attente de presque 3 ans en raison de la pandémie. C’était un genre d’apprentissage. J’aurais aimé faire une marque personnelle, mais ce n’est pas toujours possible d’y arriver. Je suis quand même fier du résultat , raconte l’athlète de Sainte-Marie de Kent qui a terminé également au 11e rang au lancer du marteau .

Le lanceur de poids Samuel Bourque a terminé au cinquième rang des championnats canadiens universitaires. Photo : Gracieuseté Normand Léger

D’habitude, l'entraînement après la période des Fêtes commence à être davantage intense. Je lance des poids deux à trois fois par semaine en plus des entraînements musculaires en gymnase. Le rythme ralentit à l’approche des compétitions afin d’arriver au sommet de ma forme pour celles-ci et ainsi être plus reposé , dit celui qui est entraîné par le vétéran Earl Church.

Le travail de Samuel Bourque se poursuivra dans les prochains mois en vue de deux importantes compétitions avant qu’il ne retourne à ses études en administration en septembre.

Les prochaines semaines seront un peu plus relaxes avec des entraînements moins intenses. Dès la fin du mois de mai, le travail sérieux reprend en préparation pour se qualifier pour les Jeux du Canada de Niagara et les championnats canadiens d’athlétisme tenus en Colombie-Britannique en juillet et août prochain. Et je veux avoir de grosses performances , dit confiant Samuel Bourque

Parmi les autres résultats de l’équipe d’athlétisme de l’Université de Moncton aux championnats universitaires nationaux, notons la 11e place de Max Mazerolle à l’heptathlon avec une marque personnelle de 4 497 points. Caroline Gagnon a pris le 13e rang au 60m haies en qualification alors qu’au lancer du poids féminin, Kyla Hughes a fini 10e.