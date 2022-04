Se faire vacciner importe plus que porter un masque, selon la Dre Russell

La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell, réagit aux recommandations du corps médical sur le rétablissement du port obligatoire du masque à l’école en expliquant qu’il est plus important d’augmenter les taux de vaccination contre la COVID-19.

On fait aussi de l’information en format collation.

Le Nouveau-Brunswick n’impose plus le port du masque dans les lieux publics et à l’école depuis le 14 mars, date à laquelle il a mis fin à ses mesures sanitaires obligatoires.

Un groupe de 19 pédiatres et néonatologistes du Nouveau-Brunswick recommande fortement le retour du masque à l’école dans une lettre ouverte adressée au premier ministre, Blaine Higgs, au ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, à la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, et à la Dre Russell.

Ces médecins expliquent que le virus de la COVID-19 circule dans l’air et que le port du masque et la vaccination sont des moyens efficaces de réduire la contagion et la sévérité des symptômes.

La Société médicale du Nouveau-Brunswick appuie aussi le rétablissement de l’obligation de porter un masque dans les écoles et les garderies pour les mêmes raisons.

Les autres provinces de l’Atlantique et le Québec imposent encore pour le moment le port du masque à l’école, entre autres lieux publics intérieurs.

Le ministre Dominic Cardy a toutefois indiqué qu'il n'a pas l'intention d'imposer à nouveau le masque dans les écoles, à moins que la santé publique le recommande.

L'importance de se faire vacciner

La médecin hygiéniste en chef, dans une entrevue accordée mardi à Canadian Broadcasting Corporation CBC , dit respecter, valoriser et prendre au sérieux l’avis des 19 médecins et de la Société médicale.

La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell, juge que se faire vacciner contre la COVID-19 est plus important que porter un masque dans les lieux publics, bien qu'elle recommande aussi cette précaution. Photo : Radio-Canada

La Dre Russell dit appuyer entièrement le port du masque, mais elle ne croit pas qu’il soit nécessaire de l’imposer. Les autorités, explique-t-elle, ont fait beaucoup d’efforts pour renseigner les gens à ce sujet afin qu’ils prennent eux-mêmes la décision de porter un masque.

« La vaccination est encore plus importante. » — Une citation de Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick

La Dre Russell affirme qu’en ce moment, il est plus important de se faire vacciner que de porter un masque .

En tenant compte de l’impact de la COVID-19 sur le système de santé, sur les travailleurs de la santé, il faut augmenter les taux de vaccination pour améliorer cette protection contre la contagion, souligne la Dre Russell.

La médecin hygiéniste en chef précise que seulement 40 % des enfants âgés de 5 à 11 ans sont complètement vaccinés contre la COVID-19 en ce moment. Ce taux, dit-elle, n’est pas assez élevé pour réduire la contagion dans les écoles.

La Dre Russell ajoute que seulement 51,4 % des gens admissibles ont demandé leur dose de rappel. Elle explique que la protection immunitaire induite par la deuxième dose diminue six mois plus tard. Elle recommande vivement aux gens de demander, selon le cas, leur première dose, leur deuxième dose ou leur dose de rappel.

Jennifer Russel rappelle que le port du masque est un moyen de plus pour se protéger. Les gens peuvent aussi réduire les risques de contagion en restant à la maison quand ils sont malades. Demander un test de dépistage est un autre moyen à la disposition du public.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a récemment annoncé que les travailleurs de la santé qui ne sont toujours pas vaccinés contre la COVID-19 pourront retourner au travail à compter du 11 avril.