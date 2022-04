Circulation au plateau McCrea : la mobilisation citoyenne ne parvient pas à faire plier la Ville

Malgré une mobilisation citoyenne bien visible dans l’espace public, le conseil municipal de Sherbrooke va de l’avant avec son projet pour assurer plus de fluidité sur le boulevard Lionel-Groulx.

On fait aussi de l’information en format collation.

La Ville retirera donc les arrêts toutes directions à l’intersection de la rue Laure-Conan et du boulevard Lionel-Groulx et interdira le virage à gauche en provenance et en direction de la rue Laure-Conan.

C’est ce qu’ont décidé les élus lors de la séance du conseil municipal de mardi. Une décision qui sera accompagnée par une série d’actions pour s’assurer de la sécurité dans les rues résidentielles où l’on s’attend à une hausse de la circulation. Un passage piétonnier éclairé sera notamment aménagé, ainsi que des dos d’âne et un trottoir.

De l’avis de nombreux élus du conseil municipal, le nombre de mesures de sécurité ajoutées pour ce secteur est très important. Je vois cela comme un projet qui est un bon projet. Je peux imaginer la fierté d’avoir toutes ces mesures-là dans une rue. On a discuté de cela en conseil, à quel point on aurait voulu que nos rues soient toutes aménagées de cette façon-là , a souligné la conseillère du secteur, Fernanda Luz.

Des citoyens auraient aimé obtenir un engagement sur la construction du trottoir

Un nombre important de citoyens du secteur se sont présentés au conseil pour dénoncer le projet. Ils ont remis en question la pertinence du retrait des arrêts pour la fluidité sur Lionel-Groulx alors que selon eux, le temps d’attente en heure de pointe est plus que tolérable. Est-ce qu’on va vraiment mettre en péril la sécurité des résidents pour éviter que les gens patientent 7 minutes dans leur voiture? , s’est questionnée la citoyenne Karine Brochu.

« Ce qui m’inquiète, c’est que la Ville planifie d’installer la portion manquant du trottoir sur Chardonnay, seulement à l’automne, soit après l’instauration des mesures sur le boulevard Lionel-Groulx. » — Une citation de Karine Brochu

Ils auraient aussi aimé que le projet soit mis sur la glace tant et aussi longtemps que le trottoir sur la rue Chardonnay ne sera pas aménagé. La fluidité du boulevard peut attendre, pas la sécurité. C’est déjà dangereux sur cette portion de rue , a martelé la citoyenne Karine Brochu.

Une requête qui a été rejetée par le conseil.

Des élus partagés

Le conseil s’est montré divisé quant à la gestion de ce dossier. La conseillère Nancy Robichaud a notamment fait savoir qu’elle comprenait l’opposition citoyenne. (les citoyens) de faire les mesures d’atténuation c’est bien, mais c’est un peu pour faire avaler la pilule. C’est pour cela que j’ai voté contre , a-t-elle déclaré.

D’autres élues comme Christelle Lefebvre ont au contraire salué la démarche. Je suis très contente qu’on puisse air rapidement dans ce dossier-là , a-t-elle mentionné.

« À un moment donné, faut que vous (les citoyens) fassiez votre bout. Je ne vois pas ce que la Ville aurait pu faire de plus dans ce dossier-là. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke.