Vifs échanges au conseil municipal de Sherbrooke sur l’enjeu de la rémunération des élus

On fait aussi de l’information en format collation.

Le projet de règlement prévoit un montant de base de 43 651,75 $ par conseiller municipal, une allocation de dépenses, ainsi qu’une rémunération supplémentaire en fonction des responsabilités particulières qui incombent aux élus comme pour celles et ceux qui président une commission.

Selon les chiffres dévoilés lors du conseil municipal, la rémunération des conseillers oscillera entre un peu plus de 70 000 $ et près de 100 000 $. La mairesse touchera quant à elle une rémunération totale de 187 940,61 $.

« Pour moi ce dossier n’est pas sérieux, c’est de l’improvisation. Je persiste à dire qu’on devrait faire évaluer notre charge de travail et la rémunération juste et équitable par un consultant en rémunération. » — Une citation de Annie Godbout, conseillère municipale

La conseillère municipale Annie Godbout a été la première lors de la séance du conseil municipal de mardi à émettre des réticences. Une rémunération devrait être basée sur une charge de travail plutôt que sur un titre ou le nom d’une responsabilité , a-t-elle déploré.

générer des titres dans les médias

La conseillère Hélène Dauphinais a accusé la mairesse de favoriser les élus du parti Sherbrooke Citoyen. En haut de la moyenne [des salaires], on retrouve 7 individus et là-dessus il y en a 4 de Sherbrooke Citoyen et ils ne sont que 6 au conseil , a-t-elle déploré.

« Votre objectif c’est d’avoir un titre dans le journal et ça, je ne trouve pas que c’est de la belle politique. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Une déclaration fortement décriée par la mairesse Évelyne Beaudin. Mme Dauphinais, je constate que vous tentez de gagner un titre dans le journal. Ce que vous souhaitez c’est que les médias ici disent que les élus de Sherbrooke citoyen gagnent plus (que les autres). Vous essayez de faire dire des choses au chiffre et c’est basé sur n’importe quoi , a-t-elle répondu.

Quand madame la mairesse m’accuse de vouloir générer des titres, je ne sais pas si c’est parce que vous étiez habitué à faire cela dans l’ancien mandat , a rétorqué Mme Dauphinais.

Ne pas oublier les citoyens

Le conseiller Raïs Kibonge a quant à lui mentionné que de son point de vue, les élus du conseil ont une rémunération fort appréciable. Il a invité ses collègues à la prudence. Je tiens à rappeler que le salaire minimum est de 14,25 $ de l’heure [NDLR : au premier mai] , a-t-il déclaré d’entrée de jeu.

« Je peux éprouver un certain malaise à entendre qu’un collègue se sent défavorisé à 80 000 $ alors que monsieur et madame tout le monde essaient de joindre les deux bouts. » — Une citation de Raïs Kibonge, conseiller municipal

La mairesse estime quant à elle qu’il est questionnable que le gouvernement du Québec demande aux municipalités de trancher sur leur propre rémunération. Le gouvernement nous met dans la posture où on est obligé de voter nous-mêmes notre rémunération. On s’en passerait tous de cela , a-t-elle souligné.

Elle a aussi rappelé lors d’une mêlée de presse, que la nouvelle politique réduirait considérablement l’écart entre l’élu le moins bien rémunéré et celui le mieux rémunéré.